Глава Адыгеи рассказал о внедрении эталонных процессов в экономике

КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе федерального форума "Производительность 360" в Нижнем Новгороде рассказал о внедрении эталонных процессов в экономике в рамках реализации нацпроекта "Бережливое правительство" и улучшении качества процессов по отдельным показателям в десятки раз, сообщает его пресс-служба.

"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступил с докладом на федеральном форуме "Производительность 360", рассказав о реализации в регионе пилотного проекта "Бережливое правительство", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Адыгея стала участником проекта в октябре 2017 года, к сегодняшнему дню в него вовлечены 33 организации, реализующие 117 проектов по направлениям: гос- и муниципальное управление, управление имуществом, МФЦ, соцзащита, образование, финансы, экономика, здравоохранение, наука, культура. "Качество процессов по отдельным показателям увеличилось в 20 раз", - отмечается в релизе.

Со ссылкой на слова главы республики сообщается, что, проанализировав причины, влияющие на эффективность деятельности людей, власти, реализующие нацпроект, пришли к выводу о необходимости формирования бережливого мышления как элемента традиционного менталитета.

"Задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, – ежегодное повышение производительности труда на 5%. Мы хотим достичь этой цели, в том числе за счет сформированного мышления руководства и персонала. Сейчас мы создаем эталонные процессы в промышленности, сфере ЖКХ, транспорта", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.