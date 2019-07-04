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РИА Новости
Республика Адыгея

Глава Адыгеи рассказал о внедрении эталонных процессов в экономике

10:22
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© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 4 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе федерального форума "Производительность 360" в Нижнем Новгороде рассказал о внедрении эталонных процессов в экономике в рамках реализации нацпроекта "Бережливое правительство" и улучшении качества процессов по отдельным показателям в десятки раз, сообщает его пресс-служба.
"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступил с докладом на федеральном форуме "Производительность 360", рассказав о реализации в регионе пилотного проекта "Бережливое правительство", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Адыгея стала участником проекта в октябре 2017 года, к сегодняшнему дню в него вовлечены 33 организации, реализующие 117 проектов по направлениям: гос- и муниципальное управление, управление имуществом, МФЦ, соцзащита, образование, финансы, экономика, здравоохранение, наука, культура. "Качество процессов по отдельным показателям увеличилось в 20 раз", - отмечается в релизе.
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Со ссылкой на слова главы республики сообщается, что, проанализировав причины, влияющие на эффективность деятельности людей, власти, реализующие нацпроект, пришли к выводу о необходимости формирования бережливого мышления как элемента традиционного менталитета.
"Задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, – ежегодное повышение производительности труда на 5%. Мы хотим достичь этой цели, в том числе за счет сформированного мышления руководства и персонала. Сейчас мы создаем эталонные процессы в промышленности, сфере ЖКХ, транспорта", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
Второй всероссийский форум "Производительность 360" прошел 2-3 июля в Нижнем Новгороде. Как сообщалось ранее, в этом году форум собрал более 600 участников из большинства регионов РФ. Его основная цель – выработка решений по расширению нацпроекта "Повышение производительности труда" за счет распространения на межрегиональном уровне лучших практик в сфере промышленности, поддержки занятости, государственного управления, а также здравоохранения и образования.
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