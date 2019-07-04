В пострадавшем от паводка Нижнеудинске восстановили работу водозабора

ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Работа городского водозабора в Нижнеудинске Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, восстановлена, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Вода в сетях Нижнеудинска и Нижнеудинского района в настоящее время подается техническая, употреблять ее в качестве питьевой категорически нельзя. Для использования в пищу подходит только бутилированная или артезианская вода", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Отмечается, что в бытовых целях (для мытья рук, посуды, принятия душа) воду из водозабора использовать можно, но для этого ее необходимо отстаивать не менее шести часов, так как санитарные службы ввели режим повышенного хлорирования.

Ведутся работы по восстановлению водоснабжения в Тулуне. Для этого собрана временная электрическая схема, идет откачка насосного оборудования, промывка трансформаторных подстанций, подготовка их к запуску.