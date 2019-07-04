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РИА Новости

В пострадавшем от паводка Нижнеудинске восстановили работу водозабора

10:21
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Работа городского водозабора в Нижнеудинске Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, восстановлена, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Вода в сетях Нижнеудинска и Нижнеудинского района в настоящее время подается техническая, употреблять ее в качестве питьевой категорически нельзя. Для использования в пищу подходит только бутилированная или артезианская вода", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.
Отмечается, что в бытовых целях (для мытья рук, посуды, принятия душа) воду из водозабора использовать можно, но для этого ее необходимо отстаивать не менее шести часов, так как санитарные службы ввели режим повышенного хлорирования.
Ведутся работы по восстановлению водоснабжения в Тулуне. Для этого собрана временная электрическая схема, идет откачка насосного оборудования, промывка трансформаторных подстанций, подготовка их к запуску.
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По данным областного ГУМЧС, подтопленными в Иркутской области остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. В результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести, сообщили в МЧС РФ. Президент Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
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