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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии

10:20
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Алеппо
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 10, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 фактов открытия огня в провинциях: Хама – девять, Идлиб – один", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Джарджара провинции Хама выдано 500 продовольственных наборов, общим весом 2,420 тонны.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались, их 2527. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234.
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