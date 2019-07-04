Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии

Мужчина на одной из улиц в Алеппо

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 10, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 10, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Латакия – пять, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 фактов открытия огня в провинциях: Хама – девять, Идлиб – один", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Джарджара провинции Хама выдано 500 продовольственных наборов, общим весом 2,420 тонны.