В больницах Приангарья откроют около 150 коек инфекционного профиля

Люди и работники спасательных служб около разрушенных в результате наводнения домов в городе Тулун в Иркутской области

ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Около 150 коек инфекционного профиля развернут в трех больницах Иркутской области, где ликвидируют последствия паводка, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В четверг Роспотребнадзор назвал стабильной санитарно-эпидемиологическую ситуацию на затопленных территориях в Иркутской области. Ведомство организовало в паводковой зоне ЧС полный комплекс мер по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и формированию эпидемических очагов.

"Принято решение развернуть 120-150 коек инфекционного профиля на базе Тулунской, Нижнеудинской и Тайшетской больниц. Решен вопрос о дополнительной поставке иммунобиологических препаратов из резервного фонда. Из Росрезерва в ближайшее время в регион поступит 11 тысяч доз вакцины против гепатита А, а также 5 тысяч доз вакцины против гепатита А от производителя", - говорится в сообщении.

Кроме того, регион получит недостающую вакцину против дифтерии Зонне и интести-бактериофаг, необходимые для завершения вакцинации и фагирования в зоне бедствия.

По информации регионального минздрава, на 20.00 3 июля за медицинской помощью обратились 1970 человек, из них детей 184, госпитализировано 313 человек, из них 57 детей. В состоянии средней степени тяжести поступили восемь взрослых пациентов, остальные - в удовлетворительном состоянии.