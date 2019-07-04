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РИА Новости

В больницах Приангарья откроют около 150 коек инфекционного профиля

10:02
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЛюди и работники спасательных служб около разрушенных в результате наводнения домов в городе Тулун в Иркутской области
Люди и работники спасательных служб около разрушенных в результате наводнения домов в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 4 июл - РИА Новости. Около 150 коек инфекционного профиля развернут в трех больницах Иркутской области, где ликвидируют последствия паводка, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
В четверг Роспотребнадзор назвал стабильной санитарно-эпидемиологическую ситуацию на затопленных территориях в Иркутской области. Ведомство организовало в паводковой зоне ЧС полный комплекс мер по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и формированию эпидемических очагов.
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"Принято решение развернуть 120-150 коек инфекционного профиля на базе Тулунской, Нижнеудинской и Тайшетской больниц. Решен вопрос о дополнительной поставке иммунобиологических препаратов из резервного фонда. Из Росрезерва в ближайшее время в регион поступит 11 тысяч доз вакцины против гепатита А, а также 5 тысяч доз вакцины против гепатита А от производителя", - говорится в сообщении.
Кроме того, регион получит недостающую вакцину против дифтерии Зонне и интести-бактериофаг, необходимые для завершения вакцинации и фагирования в зоне бедствия.
По информации регионального минздрава, на 20.00 3 июля за медицинской помощью обратились 1970 человек, из них детей 184, госпитализировано 313 человек, из них 57 детей. В состоянии средней степени тяжести поступили восемь взрослых пациентов, остальные - в удовлетворительном состоянии.
Подтопленными в Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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