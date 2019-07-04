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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Власти Брянской области готовы оказать помощь семье погибшего подводника

09:59
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БРЯНСК, 4 июл – РИА Новости. Брянские власти выразили соболезнование семье подводника Дмитрия Соловьева, погибшего во время пожара на глубоководном аппарате ВМФ в Баренцевом море, а также сообщили о готовности оказать семье необходимую помощь.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. В числе погибших – капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, уроженец города Почеп Брянской области.
"Правительство региона окажет всю необходимую помощь семье погибшего подводника по мере того, как она будет требоваться", - рассказала РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"Уважаемые Татьяна Ивановна и Александр Михайлович! Выражаю глубокие соболезнования и искренние слова сочувствия в связи с гибелью вашего сына, капитана 2 ранга Дмитрия Александровича Соловьева. Невосполнимая утрата. Всем сердцем разделяю ваше горе. Душевных сил Вам, вашим родным и близким, выдержки и мужества в эти тяжелые дни. Дмитрий Александрович навсегда останется в светлой памяти всех знавших его людей как настоящий патриот и достойный сын своего Отечества", - говорится в тексте соболезнования родителям подводника от лица губернатора Брянской области Александра Богомаза.
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Как ранее сообщалось, благодаря грамотным действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева при пожаре в глубоководном аппарате ВМФ России был спасен гражданский специалист. Как отмечало МО РФ, сразу после вывода гражданского из отсека Соловьев задраил люк для нераспространения огня по всему аппарату. Затем офицер продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа.
Президент РФ Владимир Путин 2 июля поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП. Шойгу в ходе совещания в Североморске заявил, что подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Он отметил, что после возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. По словам министра, моряки ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Шойгу отметил, что всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныБрянская областьПроисшествия
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