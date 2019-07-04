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РИА Новости

Средневзвешенная цена новой легковой машины в России выросла за год на 10%

09:48
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкДевушка за рулем автомобиля
Девушка за рулем автомобиля
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Девушка за рулем автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости/Прайм. Средневзвешенная (с учетом рынка) стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам пяти месяцев составила 1,519 миллиона рублей, подсчитали аналитики "Автостата".
"Согласно оценке аналитического агентства "Автостат", по итогам 5 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,519 миллиона рублей. Это на 9,9% выше результата годичной давности", - говорится в сообщении аналитического агентства.
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При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1,777 миллиона рублей (+11,1%), а отечественного автомобиля – 660,5 тысячи рублей (+8,2%), подсчитали аналитики.
"Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов)", - отмечает "Автостат".
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АвтостатАвтоРоссия
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