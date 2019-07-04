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РИА Новости

СЖУ зафиксировал 36 нападений на работников СМИ с начала года

09:44
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КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) зафиксировал 36 нападений на представителей СМИ с начала года, шесть из них произошло только в июне, заявил в четверг глава союза Сергей Томиленко.
"В июне случилось шесть, а с начала года зафиксировано 36 случаев применения силы к журналистам на Украине. В июне сразу по два нападения на журналистов произошли в Харькове и Одессе. Кроме того, силу против работников СМИ применяли в Ровно и на Черниговщине", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что после пребывания в полуторамесячной коме в июне умер черкасский журналист Вадим Комаров. "Это первое убийство украинского журналиста со времени гибели Павла Шеремета в июле 2016 года в результате подрыва автомобиля", - добавил Томиленко.
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Ранее НСЖУ заявил, что в 2018 году зафиксировано 86 случаев нападения на журналистов.
Томиленко в июне сообщил, что журналист Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы. Уголовное дело по факту нападения на Комарова расследуется по статье "умышленное убийство", ее санкция предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что шокирован смертью журналиста Комарова на Украине, призвал украинские власти к быстрому расследованию и привлечению виновных к ответственности.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
Пресс-конференция
20 апреля, 21:50
ЧП с журналистами российских СМИ на Украине в 2014-2019 годах
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