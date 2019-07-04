В КНДР освободили задержанного австралийского студента

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил об освобождении студента Алека Сигли, считавшегося задержанным в КНДР.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель шведского правительства Кент Хэрстедт прибыл в КНДР, предположительно, в связи с исчезновением там австралийского студента-аспиранта из университета имени Ким Ир Сена в Пхеньяне.
"Я рад сообщить, что господин Алек Сигли сегодня был отпущен из-под стражи в КНДР. Он в безопасности и чувствует себя хорошо", - заявил Моррисон в ходе выступления в парламенте, видео которого опубликовано на его странице в Twitter.
"Сегодня утром нам сообщили, что Алек был отпущен в КНДР, сейчас он безопасно покинул страну. От лица австралийского правительства я бы хотел выразить искреннюю благодарность властям Швеции за их неоценимую помощь в обеспечении скорейшего освобождения Алека", - добавил премьер-министр.
Австралиец Алек Сигли около года учился в КНДР с перерывами каждые три месяца, изучая современную литературу в Северной Корее. 24 июня интервью с ним о жизни и учебе в КНДР было опубликовано РИА Новости. С 25 июня он не отвечал на сообщения. В СМИ появилась информация о его возможном аресте. Власти Австралии заявили, что выясняют ситуацию и готовы предоставить Сигли и его родным консульскую поддержку.
Находясь в Пхеньяне как студент университета, Сигли основал также агентство образовательных туров в Северную Корею и возил туда туристов.