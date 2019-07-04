Из-за оползней в Японии погиб человек, трое пострадали

ТОКИО, 4 июл - РИА Новости. Проливные дожди на юго-западе Японии вызвали оползни, повреждены десятки домов, по меньшей мере один человек погиб и трое получили травмы, сообщило в четверг управление пожарной охраны министерства внутренних дел и коммуникаций.

По оперативной сводке управления и данным японских СМИ, в понедельник погибла 70-летняя женщина в городе Кагосима одноименной префектуры. Остальные пострадали в городах Сацумасэндай и Сибуси.

Повреждения получили более 80 домов в южных районах острова Кюсю, где несколько дней ливневые дожди размягчили горные склоны и вызвали оползни.

Около 8,5 тысяч человек эвакуированы и были размещены в убежищах в 10 префектурах. Всего было создано 1617 убежищ для эвакуации.

Как передал телеканал NHK , в городе Соо префектуры Кагосима рухнул дом, в котором проживала одинокая 80-летняя женщина, о ее судьбе пока неизвестно.

Японские метеорологи предупредили о возможности новых оползней и наводнений в некоторых районах с учетом того, что накануне обрушения склон гор происходили, когда дождя уже не было. Как поясняют специалисты, вода разрушает склоны на глубине внутри гор и в этом случае масса земли и камней при сходе может быть очень большой.