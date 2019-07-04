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РИА Новости

Из-за оползней в Японии погиб человек, трое пострадали

08:30
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ТОКИО, 4 июл - РИА Новости. Проливные дожди на юго-западе Японии вызвали оползни, повреждены десятки домов, по меньшей мере один человек погиб и трое получили травмы, сообщило в четверг управление пожарной охраны министерства внутренних дел и коммуникаций.
По оперативной сводке управления и данным японских СМИ, в понедельник погибла 70-летняя женщина в городе Кагосима одноименной префектуры. Остальные пострадали в городах Сацумасэндай и Сибуси.
Повреждения получили более 80 домов в южных районах острова Кюсю, где несколько дней ливневые дожди размягчили горные склоны и вызвали оползни.
Около 8,5 тысяч человек эвакуированы и были размещены в убежищах в 10 префектурах. Всего было создано 1617 убежищ для эвакуации.
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Как передал телеканал NHK, в городе Соо префектуры Кагосима рухнул дом, в котором проживала одинокая 80-летняя женщина, о ее судьбе пока неизвестно.
Японские метеорологи предупредили о возможности новых оползней и наводнений в некоторых районах с учетом того, что накануне обрушения склон гор происходили, когда дождя уже не было. Как поясняют специалисты, вода разрушает склоны на глубине внутри гор и в этом случае масса земли и камней при сходе может быть очень большой.
Как сообщило агентство Киодо, с 28 июня в ряде районов Кюсю выпало до 1000 миллиметров осадков.
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