Красноярск готов предоставить детям из Приангарья места в лагерях

КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Красноярский край готов предоставить места в лагерях отдыха для детей из пострадавшей от паводка Иркутской области, сообщила журналистам министр образования края Светлана Маковская.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

"Детей мы можем принять. Мы такую информацию Иркутской области предоставили. Сначала они попросили места в общежитиях, чтобы приехали мамочки с детьми. Буквально вчера ситуация поменялась – просят в оздоровительных учреждениях. Если необходимость будет, мы готовы принять детей в наших оздоровительных учреждениях", - сказала Маковская.