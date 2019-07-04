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РИА Новости

Красноярск готов предоставить детям из Приангарья места в лагерях

08:28
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© РИА Новости /  Светлана ЗадераПоследствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
© РИА Новости /  Светлана Задера
КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Красноярский край готов предоставить места в лагерях отдыха для детей из пострадавшей от паводка Иркутской области, сообщила журналистам министр образования края Светлана Маковская.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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"Детей мы можем принять. Мы такую информацию Иркутской области предоставили. Сначала они попросили места в общежитиях, чтобы приехали мамочки с детьми. Буквально вчера ситуация поменялась – просят в оздоровительных учреждениях. Если необходимость будет, мы готовы принять детей в наших оздоровительных учреждениях", - сказала Маковская.
Она отметила, что в зависимости от сезона и лагеря Красноярский край готов принять от 30 до ста детей.
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Паводок в Иркутской областиКрасноярскОбщество
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