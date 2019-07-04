В Абхазии призвали повысить эффективность Женевских дискуссий по Закавказью

СУХУМ, 4 июл - РИА Новости. Все участники очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье считают необходимым создать новые подходы для повышения эффективности и продвижения работы этого формата, сообщается на сайте МИД Абхазии.

"В ходе раунда все участники встречи выразили общее мнение о необходимости создания новых подходов для повышения эффективности и продвижения работы Женевских дискуссий", - говорится в сообщении.

В работе очередного, 48-го раунда дискуссий в Женеве, которые прошли 2-3 июля, приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

Участники переговоров продолжили обсуждение вопроса о принятии совместного устного заявления о приверженности сторон к неприменению силы, которое стало бы важным шагом на пути к подписанию соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией. Но в очередной раз стороны не сумели согласовать компромиссный вариант текста устного заявления, в результате чего было принято решение продолжить работу над текстом на следующем раунде дискуссий, который намечен на 8-9 октября, указывает МИД.