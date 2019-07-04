В Абхазии призвали повысить эффективность Женевских дискуссий по Закавказью

СУХУМ, 4 июл - РИА Новости. Все участники очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье считают необходимым создать новые подходы для повышения эффективности и продвижения работы этого формата, сообщается на сайте МИД Абхазии.
"В ходе раунда все участники встречи выразили общее мнение о необходимости создания новых подходов для повышения эффективности и продвижения работы Женевских дискуссий", - говорится в сообщении.
В работе очередного, 48-го раунда дискуссий в Женеве, которые прошли 2-3 июля, приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.
Участники переговоров продолжили обсуждение вопроса о принятии совместного устного заявления о приверженности сторон к неприменению силы, которое стало бы важным шагом на пути к подписанию соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией. Но в очередной раз стороны не сумели согласовать компромиссный вариант текста устного заявления, в результате чего было принято решение продолжить работу над текстом на следующем раунде дискуссий, который намечен на 8-9 октября, указывает МИД.
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.