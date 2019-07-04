МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает жителей и гостей Москвы о сильном ветре до 17 метров в секунду до вечера четверга.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, 4 июля с 09.00 до 21.00 в Москве будет облачно, с прояснениями, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы.
Вчера, 15:52В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле
В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.