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РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

08:10
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает жителей и гостей Москвы о сильном ветре до 17 метров в секунду до вечера четверга.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, 4 июля с 09.00 до 21.00 в Москве будет облачно, с прояснениями, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы.
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В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
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