МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие во время дождя в Москве

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает жителей и гостей Москвы о сильном ветре до 17 метров в секунду до вечера четверга.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, 4 июля с 09.00 до 21.00 в Москве будет облачно, с прояснениями, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы.