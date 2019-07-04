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РИА Новости

Путин: в Италии есть консенсус по развитию добрых отношений с Россией

06:39
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Италии есть консенсус среди политических сил по развитию добрых отношений с Россией, Москва отвечает взаимностью.
"Важно, что в Италии есть абсолютный консенсус среди всех политических сил, относительно развития добрых отношений с Россией. И мы отвечаем на это полной взаимностью", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera, текст которого интервью опубликован на сайте Кремля.
Путин во четверг посетит Апеннины, где проведет переговоры с властями Италии и встретится с папой Римским.
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Владимир ПутинРоссияИталияВ мире
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