Путин: в Италии есть консенсус по развитию добрых отношений с Россией

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Италии есть консенсус среди политических сил по развитию добрых отношений с Россией, Москва отвечает взаимностью.
"Важно, что в Италии есть абсолютный консенсус среди всех политических сил, относительно развития добрых отношений с Россией. И мы отвечаем на это полной взаимностью", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera, текст которого интервью опубликован на сайте Кремля.
Путин во четверг посетит Апеннины, где проведет переговоры с властями Италии и встретится с папой Римским.