Путин: Сальвини и его партия поддерживают контакты с коллегами из России

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Маттео Сальвини и его партия поддерживают контакты с коллегами из РФ, Москва будет работать с теми, кого избрал итальянский народ – вне зависимости от их политической принадлежности, заявил президент России Владимир Путин.

"Контакты с политическими партиями иностранных государств поддерживаются, как правило, по межпартийной линии. Так, итальянская "Лига" и наша "Единая Россия" взаимодействуют в рамках соглашения о сотрудничестве. "Лига" и её лидер Сальвини являются активными сторонниками восстановления полноценного сотрудничества Италии с Россией, выступают за скорейшее снятие антироссийских санкций, введённых США и ЕС. Здесь наши точки зрения совпадают", - сказал Путин в интервью газете Corriere della Sera

По его словам, Сальвини тепло относится к РФ и хорошо знаком с российскими реалиями. Путин напомнил, что встречался с ним в 2014 году в Милане и обсуждал перспективы развития российско-итальянских связей и отношений России с Евросоюзом.

"С тех пор, насколько мне известно, господин Сальвини и представители его партии поддерживают контакты с российскими коллегами, заинтересованными в развитии сотрудничества со своими итальянскими партнёрами. Неоднократно говорил и могу повторить: в наших отношениях с зарубежными государствами мы ориентируемся на законно избранных, легитимных руководителей", - сказал Путин, добавив, что Россия будет работать с тем, кого выберет народ Италии.

"Готовы и будем работать с теми, кого избрал итальянский народ – вне зависимости от их политической принадлежности", - сказал Путин.

Что касается отношений России и Италии в целом, то, по словам Путина, между странами особые отношения, и диалог с властями налажен: ведётся совместная работа в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах.

Путин также заявил, что у России не было желания распространять ограничения после санкций со стороны ЕС на Италию. "Но дело в том, что принимая ответные меры – против введённых нелегитимных санкций – мы не могли действовать избирательно, потому что иначе столкнулись бы с проблемами в рамках Всемирной торговой организации. Добавлю, что решения о введении санкций против России принимались Еврокомиссией и за них голосовали все страны ЕС", - пояснил он, отметив, что ответные российские меры носят локальный характер и не мешают в целом успешно развивать инвестиционное взаимодействие и производственную кооперацию.