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РИА Новости

Путин: Сальвини и его партия поддерживают контакты с коллегами из России

06:37
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Маттео Сальвини и его партия поддерживают контакты с коллегами из РФ, Москва будет работать с теми, кого избрал итальянский народ – вне зависимости от их политической принадлежности, заявил президент России Владимир Путин.
"Контакты с политическими партиями иностранных государств поддерживаются, как правило, по межпартийной линии. Так, итальянская "Лига" и наша "Единая Россия" взаимодействуют в рамках соглашения о сотрудничестве. "Лига" и её лидер Сальвини являются активными сторонниками восстановления полноценного сотрудничества Италии с Россией, выступают за скорейшее снятие антироссийских санкций, введённых США и ЕС. Здесь наши точки зрения совпадают", - сказал Путин в интервью газете Corriere della Sera.
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По его словам, Сальвини тепло относится к РФ и хорошо знаком с российскими реалиями. Путин напомнил, что встречался с ним в 2014 году в Милане и обсуждал перспективы развития российско-итальянских связей и отношений России с Евросоюзом.
"С тех пор, насколько мне известно, господин Сальвини и представители его партии поддерживают контакты с российскими коллегами, заинтересованными в развитии сотрудничества со своими итальянскими партнёрами. Неоднократно говорил и могу повторить: в наших отношениях с зарубежными государствами мы ориентируемся на законно избранных, легитимных руководителей", - сказал Путин, добавив, что Россия будет работать с тем, кого выберет народ Италии.
"Готовы и будем работать с теми, кого избрал итальянский народ – вне зависимости от их политической принадлежности", - сказал Путин.
Что касается отношений России и Италии в целом, то, по словам Путина, между странами особые отношения, и диалог с властями налажен: ведётся совместная работа в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах.
Путин также заявил, что у России не было желания распространять ограничения после санкций со стороны ЕС на Италию. "Но дело в том, что принимая ответные меры – против введённых нелегитимных санкций – мы не могли действовать избирательно, потому что иначе столкнулись бы с проблемами в рамках Всемирной торговой организации. Добавлю, что решения о введении санкций против России принимались Еврокомиссией и за них голосовали все страны ЕС", - пояснил он, отметив, что ответные российские меры носят локальный характер и не мешают в целом успешно развивать инвестиционное взаимодействие и производственную кооперацию.
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Что же касается снятия санкций, то, как заявил Путин, первый шаг должен сделать Евросоюз, и тогда Россия сможет отменить введённые ответные меры. "Рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, что Европа будет руководствоваться прежде всего своими интересами, а не чужими подсказками. И мы сможем к взаимной пользе развивать многоплановое сотрудничество, нацеленное в будущее", - добавил он.
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Маттео СальвиниВладимир ПутинРоссияИталияВ мире
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