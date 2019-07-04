Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T06:03Z
https://ria.ru/20190704/1556190396.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155615/62/1556156201_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_5077adb1657780f3befb7e97d5a46354.jpg
РИА Новости

Уровень воды в подтопленном Канске упал ниже критической отметки

06:03
296
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю Ситуация в Канске Красноярского края
Ситуация в Канске Красноярского края
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Ситуация в Канске Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Уровень воды в Канске Красноярского края постоянно снижается и составляет сейчас 278 сантиметров при критическом уровне 350 сантиметров, сообщает региональный главк МЧС.
Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. Создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой. Ранее сообщалось, что на востоке края закрыты три дороги и подтоплены несколько населенных пунктов.
Самосвал насыпает щебень на разрушенном участке дороги в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
Вчера, 14:49
На востоке Красноярского края закрыли для движения затопленные автодороги
"Ситуация в городе Канске стабилизировалась, уровень воды постоянно снижается. На данный момент уровень воды в реке Кан составляет 278 сантиметров при критическом 350 сантиметров. Подтопленных жилых домов нет", - говорится в сообщении.
В ведомстве со ссылкой на краевое правительство сообщили, что в городе начали работать группы по оценке ущерба. Также восстанавливается инфраструктура и откачивается вода - во все жилые и дачные дома подано электричество, восстановлено дорожное сообщение. В ликвидации паводка принимают участие 60 человек и 17 единиц техники.
200001
Обсудить 0
Красноярский крайКанскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Электробус в Москве
В Москве электробусы перевезли более шести миллионов пассажиров
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит в Новосибирске заседание Совета при президенте РФ по науке и образованию. 8 февраля 2018
Премьер Италии не предлагал России купить гособлигации, заявил Путин
В США двенадцать человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
Президент РФ Владимир Путин
Путин сообщил, что не обсуждает с Берлускони внутриполитические вопросы
Лента
новостей
Ситуация в Иркутской области
В Иркутской области подтопило еще пять поселков
Разрушенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
В Иркутской области вода ушла из 15 поселков
Уборка пшеницы
На Дальнем Востоке планируют построить терминал для экспорта зерна
В Красноярском крае спецавиация вызывает осадки для тушения пожаров
Здание торгового представительства России в Вашингтоне
В МИД прокомментировали условия США по возвращению России дипсобственности
Жителей Богучанского района Красноярского края эвакуировали из-за паводка
В Подмосковье задержали двух фальшивых медработниц
Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более трехсот человек
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
Сейсмограф
У западного побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2
Девушка на пляже
Крым, Майами и Алтай. Где звезды шоу-бизнеса и спорта проводят лето
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
11:00Набиуллина: борьба с потребкредитами не приведет к инвестиционному буму
10:56В ЛНР предостерегли Киев от желания занять участок у Станицы Луганской
10:56Коломойский заявил, что не обсуждал с Зеленским выборы в Раду
10:54Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах
10:49В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
10:48Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок
10:44В ДНР обвинили ВСУ в 25 нарушениях перемирия за сутки
10:44Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
10:43Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации
10:41Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
10:39В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
10:38Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию
10:35Российские и эстонские ученые раскроют секреты диабета второго типа
10:32На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
10:31Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года
10:29Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
10:25Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
10:24Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
10:24В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
Лента новостейМолния