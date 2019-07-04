Уровень воды в подтопленном Канске упал ниже критической отметки

КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Уровень воды в Канске Красноярского края постоянно снижается и составляет сейчас 278 сантиметров при критическом уровне 350 сантиметров, сообщает региональный главк МЧС.
Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. Создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой. Ранее сообщалось, что на востоке края закрыты три дороги и подтоплены несколько населенных пунктов.
"Ситуация в городе Канске стабилизировалась, уровень воды постоянно снижается. На данный момент уровень воды в реке Кан составляет 278 сантиметров при критическом 350 сантиметров. Подтопленных жилых домов нет", - говорится в сообщении.
В ведомстве со ссылкой на краевое правительство сообщили, что в городе начали работать группы по оценке ущерба. Также восстанавливается инфраструктура и откачивается вода - во все жилые и дачные дома подано электричество, восстановлено дорожное сообщение. В ликвидации паводка принимают участие 60 человек и 17 единиц техники.