Уровень воды в подтопленном Канске упал ниже критической отметки

КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Уровень воды в Канске Красноярского края постоянно снижается и составляет сейчас 278 сантиметров при критическом уровне 350 сантиметров, сообщает региональный главк МЧС.

Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. Создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой. Ранее сообщалось, что на востоке края закрыты три дороги и подтоплены несколько населенных пунктов.

"Ситуация в городе Канске стабилизировалась, уровень воды постоянно снижается. На данный момент уровень воды в реке Кан составляет 278 сантиметров при критическом 350 сантиметров. Подтопленных жилых домов нет", - говорится в сообщении.