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РИА Новости

В США двенадцать человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

06:02
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в результате падения мусоровоза с эстакады перед туннелем Линкольна в Нью-Джерси, сообщает телеканал CBS.
По словам одного из очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, врезался в три автомобиля и затем упал на дорогу перед въездом в туннель. Другой очевидец событий отметил, что мусоровоз ехал с явным превышением скорости.
В результате ДТП пострадали 12 человек, в течение нескольких часов был перекрыт въезд в туннель, а также временно прекратил работу автобусный терминал, расположенный неподалеку.
Полиция начала расследование для выяснения точных причин аварии.
Телеведущий Иван Ургант
30 января, 14:36
Иван Ургант попал в аварию в США
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Нью-ДжерсиСШАВ мире
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