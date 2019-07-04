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РИА Новости

Куба осудила новые санкции США

04:29
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
МЕХИКО, 4 июл – РИА Новости. Руководство Кубы осудило новые санкции против страны со стороны администрации США, сообщил глава МИД Бруно Родригес.
Ранее минфин США ввел санкции против кубинской экспортной компании Cubametales, что связано с ситуацией в Венесуэле. Как утверждают в Вашингтоне, государственная экспортно-импортная нефтяная компания Кубы попала под санкции "за продолжающийся импорт нефти из Венесуэлы".
"США не имеют права вводить односторонние меры в отношении кубинских компаний или какой-либо страны, которая торгует с Венесуэлой. Это нарушение международного права, норм, которые регулируют торговлю, и атака на отношения суверенных государств", – написал Родригес в своем микроблоге в Twitter.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
2 июля, 17:43
Косачев надеется, что повод обсуждать санкции США против Кубы исчезнет
2200220
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КубаСШАЭкономика
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