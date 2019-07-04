Куба осудила новые санкции США

Ранее минфин США ввел санкции против кубинской экспортной компании Cubametales, что связано с ситуацией в Венесуэле. Как утверждают в Вашингтоне, государственная экспортно-импортная нефтяная компания Кубы попала под санкции "за продолжающийся импорт нефти из Венесуэлы".

"США не имеют права вводить односторонние меры в отношении кубинских компаний или какой-либо страны, которая торгует с Венесуэлой. Это нарушение международного права, норм, которые регулируют торговлю, и атака на отношения суверенных государств", – написал Родригес в своем микроблоге в Twitter.