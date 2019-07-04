Путин: Россия имеет волю к договоренностям по контролю за вооружениями

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Россия располагает политической волей к достижению договоренностей в сфере контроля за вооружениями, теперь дело за США, заявил в интервью итальянской Россия располагает политической волей к достижению договоренностей в сфере контроля за вооружениями, теперь дело за США, заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera президент РФ Владимир Путин.

В четверг Путин совершит визит на Апеннины, в ходе которого проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте и встретится с папой Римским Франциском. Текст интервью Corriere приводит на итальянском языке.

"Достижение конкретных договоренностей в сфере контроля за вооружениями послужит укреплению международной стабильности. Россия располагает политической волей к подобной работе. Теперь дело за США. Об этом я говорил с президентом Трампом в ходе недавней встречи на полях G20 в Японии", - заявил Путин.

Также Путин отметил, что в октябре прошлого года Россия предложила США принять декларацию о "неприемлемости ядерной войны" и признания ее разрушительных последствий.

"На сегодняшний день реакции с американской стороны не последовало", - подчеркнул президент.