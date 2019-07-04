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РИА Новости
Ситуация в Судане

Военсовет Судана и оппозиция договорились по ряду вопросов

03:34
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Переходный военный совет Судана и крупнейшее объединение суданской оппозиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения по ряду вопросов и продолжат переговоры в четверг, сообщает телеканал al-Arabiya со ссылкой на представителя Африканского союза, выполняющего в Судане посредническую миссию.
Ранее телеканал сообщал, что "Силы за свободу и перемены" объявили о решении принять участие в прямых переговорах с Переходным военным советом.
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Как сообщил представитель Африканского союза, в ходе прямых переговоров между военными и оппозицией было достигнуто соглашение по ряду вопросов. Как он отметил, переговоры продолжатся в четверг вечером.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Ситуация в СуданеСуданВ мире
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