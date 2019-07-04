Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T03:30Z
https://ria.ru/20190704/1556189780.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152729/96/1527299609_0:333:2966:2001_1036x0_80_0_0_7ecfccbf93ff994f367a80dfc0bf3978.jpg
РИА Новости

Путин назвал "туманными" перспективы сотрудничества с США по СНВ

03:30
414
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
РИМ, 4 июл - РИА Новости. Перспективы взаимодействия РФ и США "в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений остаются туманными", заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera президент РФ Владимир Путин.
"В начале 2021 года истекает срок действия договора СНВ-3. Пока мы не видим готовности США обсуждать его продление или выработку нового соглашения", - сказал глава государства Путин.
В четверг Путин совершит визит на Апеннины, в ходе которого проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте и встретится с папой Римским Франциском.
Врач, активист Партии зеленых Джилл Стайн, старший политический корреспондент и ведущая интервью-шоу Worlds Apart на RT Оксана Бойко на конференции RT Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка
2 июля, 12:37
Экс-кандидат в президенты США призвала сохранить и расширить ДРСМД и СНВ-3
510011
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия имеет волю к договоренностям по контролю за вооружениями
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 6 ноября 2018
Путин рассказал, как преодолеть "нездоровую ситуацию" в мировых отношениях
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" России в выборы в Европе
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал ключевое отличие России от США
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал условия для диалога с Киевом
На улицах Пхеньяна, КНДР
В КНДР обвинили США в подрыве мирной атмосферы на Корейском полуострове
Вид на Гавану, Куба
Куба осудила новые санкции США
Президент РФ Владимир Путин
Путин: в Италии есть консенсус по развитию добрых отношений с Россией
Партизаны минируют железнодорожные пути под Москвой
Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы войны
Здание Министерства иностранных дел РФ
РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что ему есть чем заняться в ближайшие пять лет
Президент США Дональд Трамп
Трамп предостерег Иран от угроз
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
11:00Набиуллина: борьба с потребкредитами не приведет к инвестиционному буму
10:56В ЛНР предостерегли Киев от желания занять участок у Станицы Луганской
10:56Коломойский заявил, что не обсуждал с Зеленским выборы в Раду
10:54Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах
10:49В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
10:48Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок
10:44В ДНР обвинили ВСУ в 25 нарушениях перемирия за сутки
10:44Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
10:43Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации
10:41Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
10:39В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
10:38Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию
10:35Российские и эстонские ученые раскроют секреты диабета второго типа
10:32На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
10:31Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года
10:29Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
10:25Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
10:24Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
10:24В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
Лента новостейМолния