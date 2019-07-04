Путин назвал "туманными" перспективы сотрудничества с США по СНВ

РИМ, 4 июл - РИА Новости. Перспективы взаимодействия РФ и США "в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений остаются туманными", заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera президент РФ Владимир Путин.
"В начале 2021 года истекает срок действия договора СНВ-3. Пока мы не видим готовности США обсуждать его продление или выработку нового соглашения", - сказал глава государства Путин.
В четверг Путин совершит визит на Апеннины, в ходе которого проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем совета министров Джузеппе Конте и встретится с папой Римским Франциском.