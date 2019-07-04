Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Прошедший в Брюсселе саммит ЕС по назначениям руководства евроструктур показал, что за "фасадом" Евросовета скрываются договоренности на двусторонней основе и стремление защитить национальные интересы, на это и указывает непрозрачный характер переговоров, заявил в интервью РИА Новости зампред новой фракции евроскептиков в ЕП "Идентичность и демократия" Николя Бэй.

"Главы государств, на самом деле, сталкиваются с реальностью, которую они пытались затереть, и это – соответствующие интересы государств. Их форсированный федерализм все больше демонстрирует признаки того, что он выдыхается. И лучшим доказательством этого является то, что эти переговоры совсем не транспарентные", - сказал он.

"Здесь полная непрозрачность, плохо замаскированная той дозированной информацией, которая выдается. Как сопредседатель нашей предыдущей фракции "Европа наций и свободы" я участвовал во встречах со своими коллегами и председателем Евросовета: там абсолютно ничего конкретного не говорится, все это фасад", - сказал евродепутат.

По его словам, "настоящие договоренности скрыты и носят двусторонний характер, как это часто бывает в дипломатии".

Саммит ЕС предложил во вторник Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии, избрал премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост нового главы Евросовета, а также выдвинул главу МВФ Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ и главу МИД Испании Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне.