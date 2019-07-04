Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T01:24Z
https://ria.ru/20190704/1556188854.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155341/42/1553414253_0:202:3065:1926_1036x0_80_0_0_7255360e2b9c4427aec25c921e791fe9.jpg
РИА Новости

РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения

01:24
218
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Россия приветствует, что США поддержали идею создания предпосылок для дальнейших шагов в области ядерного разоружения и собрали в Вашингтоне рабочую группу по созданию среды для ядерного разоружения, заявил в среду РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.
"С формальной точки зрения мы, конечно же, приветствуем то, что американские коллеги, наконец, поддержали последовательно и настойчиво выдвигаемую нами последнее десятилетие идею создания благоприятных предпосылок для возможных дальнейших шагов в области ядерного разоружения. Мы видим, что именно наша идея легла в основу разворачиваемой Вашингтоном инициативы о "формировании среды, для ядерного разоружения", - сказал он.
Ермаков отметил, что реальное значение имеет не форма выдвижения этой инициативы, а ее содержательное наполнение.
"Все будет зависеть от того, как нам удастся или не удастся всем вместе пойти по пути создания благоприятных условий для ядерного разоружения, или некоторые страны по-прежнему будут на словах говорить одно, а на деле предпринимать усилия, которые будут и далее перечеркивать саму возможность совместного выстраивания дальнейших шагов в области ядерного разоружения", - сказал он.
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Вчера, 15:51
Россия приостанавливает участие в ДРСМД. Закон подписан президентом Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Ермаков напомнил, что последние два десятилетия со стороны США превалировала обратная тенденция: развал договора по ПРО, отказ от ратификации Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, выход из СВПД, наращивание планов по выводу ударных вооружений в космическое пространство, продолжение так называемых "совместных ядерных миссий" с неядерными государствами НАТО.
"Если в Вашингтоне будет принято решение выйти из этого "порочного круга", то мы это, конечно же, приветствовали бы. Это тогда и могло бы означать "создание среды для ядерного разоружения", - резюмировал дипломат.
Первое заседание рабочей группы по созданию среды для ядерного разоружения прошло в Вашингтоне 2-3 июля, в нем принимали участие представители более 40 стран.
000011
Обсудить 1
Выход США из договора о РСМДВладимир ЕрмаковРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал "туманными" перспективы сотрудничества с США по СНВ
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия имеет волю к договоренностям по контролю за вооружениями
Президент РФ Владимир Путин
Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
Лима, Перу
Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков заверил США в способности обеспечить безопасность на выборах в Раду
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
В "Нафтогазе" заявили о готовности к переговорам с Россией по газу
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал ключевое отличие России от США
Здание Дворца Европы
Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
Триполи, Ливия
Участники встречи СБ ООН по Ливии обеспокоены происходящим в стране
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 6 ноября 2018
Путин рассказал, как преодолеть "нездоровую ситуацию" в мировых отношениях
Каракас, Венесуэла
Часть столицы Венесуэлы осталась без электричества
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:07В ЛНР заявили о готовности отремонтировать мост у Станицы Луганской
11:00Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
11:00Набиуллина: борьба с потребкредитами не приведет к инвестиционному буму
10:56В ЛНР предостерегли Киев от желания занять участок у Станицы Луганской
10:56Коломойский заявил, что не обсуждал с Зеленским выборы в Раду
10:54Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах
10:49В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
10:48Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок
10:44В ДНР обвинили ВСУ в 25 нарушениях перемирия за сутки
10:44Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
10:43Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации
10:41Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
10:39В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
10:38Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию
10:35Российские и эстонские ученые раскроют секреты диабета второго типа
10:32На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
10:31Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года
10:29Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
10:25Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
10:24Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Лента новостейМолния