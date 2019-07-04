РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Россия приветствует, что США поддержали идею создания предпосылок для дальнейших шагов в области ядерного разоружения и собрали в Вашингтоне рабочую группу по созданию среды для ядерного разоружения, заявил в среду РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.

"С формальной точки зрения мы, конечно же, приветствуем то, что американские коллеги, наконец, поддержали последовательно и настойчиво выдвигаемую нами последнее десятилетие идею создания благоприятных предпосылок для возможных дальнейших шагов в области ядерного разоружения. Мы видим, что именно наша идея легла в основу разворачиваемой Вашингтоном инициативы о "формировании среды, для ядерного разоружения", - сказал он.

Ермаков отметил, что реальное значение имеет не форма выдвижения этой инициативы, а ее содержательное наполнение.

"Все будет зависеть от того, как нам удастся или не удастся всем вместе пойти по пути создания благоприятных условий для ядерного разоружения, или некоторые страны по-прежнему будут на словах говорить одно, а на деле предпринимать усилия, которые будут и далее перечеркивать саму возможность совместного выстраивания дальнейших шагов в области ядерного разоружения", - сказал он.

Ермаков напомнил, что последние два десятилетия со стороны США превалировала обратная тенденция: развал договора по ПРО, отказ от ратификации Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, выход из СВПД, наращивание планов по выводу ударных вооружений в космическое пространство, продолжение так называемых "совместных ядерных миссий" с неядерными государствами НАТО.

"Если в Вашингтоне будет принято решение выйти из этого "порочного круга", то мы это, конечно же, приветствовали бы. Это тогда и могло бы означать "создание среды для ядерного разоружения", - резюмировал дипломат.