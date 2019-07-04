Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного удара

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи сообщил о восстановлении авиасообщения, которое было прекращено после удара с воздуха.

Ранее аэропорт заявил о прекращении авиасообщения из-за удара с воздуха. В свою очередь, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил в Twitter, что авиация ЛНА уничтожила главный штаб управления беспилотными летательными аппаратами на авиабазе Митига.

"Авиасообщение в международном аэропорту Митига восстановлено после того, как было прервано несколько часов назад в результате того, что несколько ракет были выпущены по аэропорту вечером этого дня (среды - ред.)", - сообщается в заявлении воздушной гавани, опубликованном в Facebook.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.

В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.