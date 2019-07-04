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РИА Новости

Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного удара

00:16
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CC0 / AJL / Tripoli International AirportМеждународный аэропорт Триполи
Международный аэропорт Триполи
CC0 / AJL / Tripoli International Airport
Международный аэропорт Триполи. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи сообщил о восстановлении авиасообщения, которое было прекращено после удара с воздуха.
Ранее аэропорт заявил о прекращении авиасообщения из-за удара с воздуха. В свою очередь, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил в Twitter, что авиация ЛНА уничтожила главный штаб управления беспилотными летательными аппаратами на авиабазе Митига.
"Авиасообщение в международном аэропорту Митига восстановлено после того, как было прервано несколько часов назад в результате того, что несколько ракет были выпущены по аэропорту вечером этого дня (среды - ред.)", - сообщается в заявлении воздушной гавани, опубликованном в Facebook.
Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.
В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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