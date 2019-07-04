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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

В Кронштадтском морском соборе отслужат панихиду по погибшим подводникам

00:11
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМорской собор в Кронштадте на Якорной площади
Морской собор в Кронштадте на Якорной площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Морской собор в Кронштадте на Якорной площади. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Панихида по морякам, погибшим при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, пройдет в четверг утром в Николаевском морском соборе Кронштадта.
"Четвертого июля в 09.30 мск в Кронштадтском морском соборе состоится панихида по погибшим подводникам. В ней будут участвовать 180 представителей военного духовенства Русской православной церкви со всей России, которые собрались в Кронштадте по случаю 10-летия восстановления института военного духовенства", - сообщила РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
По ее словам, в панихиде также примут участие моряки Кронштадтского военного гарнизона. Панихиду отслужит настоятель Кронштадтского морского собора архимандрит Алексий.
Согласно материалам на сайте Санкт-Петербургской митрополии, в среду митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Николаевском морском соборе Кронштадта.
"За богослужением поминались петербургские подводники, погибшие 1 июля на Северном флоте. Владыка выразил соболезнование их родным и близким", - говорится в материалах митрополии.
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По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Среди погибших семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныКронштадтРоссия
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