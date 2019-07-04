В Кронштадтском морском соборе отслужат панихиду по погибшим подводникам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Панихида по морякам, погибшим при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, пройдет в четверг утром в Николаевском морском соборе Кронштадта.

"Четвертого июля в 09.30 мск в Кронштадтском морском соборе состоится панихида по погибшим подводникам. В ней будут участвовать 180 представителей военного духовенства Русской православной церкви со всей России, которые собрались в Кронштадте по случаю 10-летия восстановления института военного духовенства", - сообщила РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

По ее словам, в панихиде также примут участие моряки Кронштадтского военного гарнизона. Панихиду отслужит настоятель Кронштадтского морского собора архимандрит Алексий.

Согласно материалам на сайте Санкт-Петербургской митрополии , в среду митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Николаевском морском соборе Кронштадта.

"За богослужением поминались петербургские подводники, погибшие 1 июля на Северном флоте. Владыка выразил соболезнование их родным и близким", - говорится в материалах митрополии.