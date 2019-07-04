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РИА Новости

"Мы не способны договариваться". Обманутые мечты о вступлении в ЕС

08:00
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© AP Photo / Osman OrsalЛюди с флагами Турции и ЕС в Стамбуле
Люди с флагами Турции и ЕС в Стамбуле
© AP Photo / Osman Orsal
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Страны Евросоюза согласовали новых руководителей институтов ЕС только с четвертой попытки. Переговоры длились почти месяц — старой и новой Европе никак не удавалось выбрать компромиссных кандидатов. Президент Франции открыто заявил о провале. Означает ли это закат мечты об общеевропейском доме, разбиралось РИА Новости.

Принципы старой и новой Европы

Главы стран Евросоюза давно не встречались так часто, как этим летом. Только за последнюю неделю они четыре раза виделись в Брюсселе. Повод для столь многократных контактов — обсуждение кандидатур на пять ключевых постов в ЕС. Речь о выборе новых руководителей Еврокомиссии, Евросовета, Европарламента, Европейского Центробанка и представителя внешнеполитической службы ЕС.
Дело в том, что после избрания в мае нового состава Европарламента, который вот-вот приступит к работе, нынешние руководители союза должны покинуть свои посты. Но процесс обновления верхушки ЕС затягивался. Причина не нова — старая и новая Европа не могли согласовать кандидатов. Самые жаркие споры велись вокруг того, кто вместо Жан-Клода Юнкера возглавит высший европейский орган исполнительной власти — Еврокомиссию.
Камнем преткновения стала кандидатура нидерландского политика Франса Тиммерманса. Сейчас он занимает должность первого зампредседателя Еврокомиссии и представляет партию европейских социалистов. Его назначение на пост главы ЕК поддерживали Франция, Германия, Испания и Нидерланды. Против выступила Восточная Европа.
Недовольство Польши, Венгрии, Словакии, Чехии и Румынии вызвало то, что Тиммерманс представляет в Европарламенте левоцентристскую фракцию. А интересы новой Европы в обновленном законодательном органе отражают в основном правые. Кроме того, Тиммерманс расследовал нарушения этими странами норм европейского законодательства. Самая громкая история была связана с разоблачениями польских властей, которые провели реформу Конституционного суда, исказив нормы ЕС. Когда были опубликованы результаты этого расследования, Тиммерманс стал не мил Варшаве.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВо время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
На посту главы ЕК страны Восточной Европы хотели видеть немецкого политика Марка Вебера. В Европарламенте он представляет правоцентристскую Европейскую народную партию. Однако главным критиком этого назначения выступил Эммануэль Макрон. Он апеллировал к тому, что последние 15 лет правоцентристские силы председательствовали в ЕК и пришел черед либеральных политиков. Чтобы прийти к компромиссу, Вебера решили назначить руководителем Европарламента. Но этого оказалось недостаточно. Споры вновь обострились при обсуждении кандидатур на другие посты.
Когда с третьей попытки странам Евросоюза не удалось согласовать ни одного кандидата, Макрон призвал участников признать провал процедуры утверждения кандидатов.
"Затянувшееся совещание ставит под удар само доверие к европейским ценностям и создает негативный образ ЕС. Мы не способны договариваться, пока нас еще 28. Поэтому я буду выступать против любых форм расширения. Для этого должны произойти глубокие институциональные реформы ЕС", — подытожил французский лидер.
То ли прислушавшись к Макрону, то ли чувствуя ответственность перед странами, которые только мечтают стать членами союза, верхушку ЕС все же согласовали. Но, вопреки ожиданиям и прогнозам, председателем ЕК станет немка Урсула фон дер Ляйен, Европарламент возглавит итальянский политик-социалист Давид-Мария Сассоли. Внешнеполитическое ведомство единой Европы перейдет под управление испанца Жозепа Борреля.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе

Ценности или традиции

Споры вокруг кандидатов на руководящие посты Евросоюза усилили и без того жесткое противостояние между еврооптимистами и евроскептиками, длящееся много лет. И те, и другие широко представлены в ЕС. Но еврооптимисты убеждены, что будущее континента за либеральными ценностями, открытыми границами, свободой передвижения товаров, людей и капиталов. Традиционно к оптимистам относят Западную Европу и все еще доминирующие там левые партии.
Евроскептики убеждены, что глобализация и отсутствие границ, наоборот, порождают проблемы. Среди наиболее острых они выделяют неравенство, утрату традиционных ценностей и миграционный кризис. И выступают за укрепление суверенитета, закрытие границ и возвращение к патриархальным традициям.
Главными евроскептиками сегодня считаются страны Восточной Европы. Хотя после распада социалистического блока именно они торопились вступить в ЕС и старались следовать европейским ценностям. Не прошло и 15 лет с момента, как воплотилась их мечта о "едином общеевропейском доме", и взгляды круто изменились.
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЛагерь мигрантов в Париже
Лагерь мигрантов в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Лагерь мигрантов в Париже
Сегодня в национальных парламентах стран новой Европы большинство за популистами и националистами, они сторонники усиления роли государства в экономике и политике. И критикуют квоты ЕС по приему арабских беженцев.
Особое место в повестке евроскептиков занимают отношения с Москвой. Если после распада Советского Союза они рассчитывали, что русофобия ускорит вступление в ЕС, то теперь дружба с Россией — это еще один способ выразить несогласие с общеевропейскими ценностями. Во всяком случае, Венгрия и Чехия открыто демонстрируют хорошие отношения с российскими властями.
За звание главного евроскептика между Варшавой, Прагой и Будапештом развернулась даже негласная конкуренция. Критикуя Брюссель, власти этих стран не раз говорили, что готовы вслед за Лондоном объявить свой Brexit. Но экономические выгоды от членства в единой Европе пока перевешивают.
Результаты прошедших в мае выборов в Европарламент внушили сторонникам евроинтеграции некоторый оптимизм. Националисты и скептики хоть и получили места в едином законодательном органе ЕС, но традиционные левые партии сохранили преимущество. Тем не менее перевес не позволяет либералам и центристам самостоятельно сформировать большинство в Европарламенте. Без коалиций с популистами, зелеными и другими новыми политическими силами им не обойтись. Однако то, насколько долгосрочными и устойчивыми окажутся такие союзы, вызывает в Брюсселе много вопросов.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите ЕС в Брюсселе

Востоку и Западу не сойтись в ЕС

Единственное, что сближает позиции евроскептиков и еврооптимистов, — это настороженное отношение к расширению ЕС. Но и в этом вопросе много нюансов. Если старая Европа отсылает претендентов на членство к бюрократическим процедурам, то новая открыто заявляет о несовпадении культурных ценностей. Самый яркий пример — продолжающиеся более 30 лет переговоры о вступлении Турции. За это время полноправными членами союза стали 16 государств. Все они, по мнению Брюсселя, быстрее турецкой стороны выполнили процедурные и юридические требования ЕС.
Затянувшийся ответ на заявку Анкары еврочиновники объясняют то конфликтом с Кипром, то несоблюдением правовых рекомендаций ЕС, то проблемами с турецким режимом. Евроскептики действуют откровеннее и открыто заявляют, что восточные ценности Турции и западные — стран ЕС никогда не сойдутся.
Однако турецкой стороне не занимать упрямства, и Анкара продолжает настаивать на праве членства в ЕС, апеллируя к тому, что в демократических реформах продвинулась гораздо дальше Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Косово и Албании. Все эти страны сейчас рассматриваются в качестве претендентов на вступление в ЕС до 2025 года. И хотя власти Турции понимают, что затягивание процесса носит скорее культурно-ценностный характер, определенные надежды связывают с новым составом Европарламента.
"Евросоюз нуждается в Турции сильнее, чем она в нем", — заявил в мае Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара не отступит и продолжит переговоры о вступлении в ЕС.
© AP Photo / Osman Orsal, FileФлаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле
© AP Photo / Osman Orsal, File
Флаги Турции и ЕС перед мечетью в Стамбуле

Потемкинские деревни по-румынски

Пока одни страны ищут подходы к ЕС, другие неожиданно для самой Европы становятся полноправными участниками союза. Наиболее показателен здесь пример Румынии.
Когда впервые заговорили о возможном вступлении Бухареста в ЕС, НАТО бомбила соседнюю Югославию. Брюссель опасался, что последствия конфликта отразятся на Румынии, которая и без того едва восстанавливалась после диктатуры Николае Чаушеску. Это понимали и румынские власти. Чтобы не допустить негативный сценарий, они первыми предложили помощь НАТО на югославском направлении.
После войны в Югославии Запад понимал, что должен как-то отблагодарить Румынию за поддержку. Начала переговорного процесса о вступлении в ЕС казалось неплохой разменной монетой. Но Брюссель рассчитывал, что, как и с Турцией, переговоры затянутся. В страну направили депутата Европарламента британскую баронессу Эмму Николсон. Она должна была заниматься мониторингом ситуации и ежегодно докладывать, как Румыния внедряет европейские стандарты.
© AP Photo / Vadim GhirdaЧлен Европейского парламента Эмма Николсон и премьер-министр Румынии Мугур Исэреску перед переговорами о проблемах детей-сирот неподалеку от Бухареста. 14 июля 2000
Член Европейкого парламента Эмма Николсон и премьер-министр Румынии Мугур Исэреску перед переговорами о проблемах детей-сирот неподалеку от Бухареста. 14 июля 2000
© AP Photo / Vadim Ghirda
Член Европейского парламента Эмма Николсон и премьер-министр Румынии Мугур Исэреску перед переговорами о проблемах детей-сирот неподалеку от Бухареста. 14 июля 2000
Баронесса едва могла найти на карте мира Румынию. Всю свою жизнь она специализировалась на проблемах детей-сирот. И прибыв в Бухарест, первым делом начала изучать положение дел в этой сфере. Местные власти тем временем заранее ознакомились с интересами Николсон и незадолго до ее приезда внедрили у себя европейские стандарты по усыновлению и предотвращению торговли детьми.
На протяжении пяти лет, что баронесса мониторила ситуацию в Румынии, власти устраивали ей такие потемкинские деревни. В результате почти во всех своих отчетах Николсон заключала, что Бухарест вполне готов к полноправному членству в ЕС. Сказано — сделано. В 2007 году Румыния благодаря британской защитнице сирот получила членский билет в ЕС.
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Эммануэль МакронЖан-Клод ЮнкерЕврокомиссияНАТОЕвросоюзПольшаМоскваРумынияЧехияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЮгославияРоссияВенгрияВ мире
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