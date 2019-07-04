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РИА Новости
Туризм

Крым, Майами и Алтай. Где звезды шоу-бизнеса и спорта проводят лето

06:09
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CC0 / Pixabay/phadoca / Девушка на пляже
Девушка на пляже
CC0 / Pixabay/phadoca /
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В начале лета многие звезды устроили себе отпуск - полетели к морю или в экзотические страны, поехали на дачу или на отечественные курорты. Зачем Ксения Собчак отправилась в Узбекистан, Олег Газманов - в Крым, а Илья Ковальчук - в Бразилию, чем Литва напоминает Флоренцию Александру Васильеву и где сделал идеальную фотографию Александр Ревва, - в материале РИА Новости.

Ксения Собчак

Ксения отправилась в путешествие по не самом раскрученному туристическому маршруту – в Узбекистан. Ведущая подписала свое фото так:

"Узбекистан - удивительная культура. Во-первых, как и в Японии, тебе не могут сказать "нет". Во-вторых, здесь настоящая восточная сказка. В-третьих, если вы любите керамику и ручную роспись на тканях так, как люблю я, - вам сюда. Спасибо за очень теплый прием и радушие. У нас были лучшие проводники в этот мир".

Илья Ковальчук

Хоккеист Илья Ковальчук этим летом впервые побывал в Бразилии. Он отметил, что это "очень гостеприимная страна". Там "вкусно, красиво и везде футбол".

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева праздновала в Майами шестую годовщину свадьбы с мужем Игорем Макаровым.

Денис Клявер

Денис Клявер открыл летний сезон поездкой в немецкий Ахен. Певец оценил красоту архитектуры дворца Карла Великого, отметив, что у короля был отменный вкус.

Александр Ревва

Шоумен Александр Ревва поделился секретом идеальной фотографии. Оказывается, для этого нужно сесть в самолет, прилететь с любимой женщиной в Тоскану, втянуть живот, сделать снимок - и красивое фото готово.

Олег Газманов

Олег Газманов призывает подписчиков лететь в Крым - в Херсонес. Певец убежден, что это удивительное место силы и колыбель православия на Руси.

Александр Васильев

Александр Васильев предпочитает отдых на даче, которая находится в Литве. Историк моды гордится фамильным имением и делится с подписчиками отличной новостью: от жары его сад похорошел, а смеси ароматов жасмина и пиона сделали его похожим на парфюмерную лавку во Флоренции.

Иван Телегин

Хоккеист Иван Телегин отдыхал на Мальдивах с супругой, певицей Пелагеей. Пара выложила в соцсеть фотографию, на которой они ужинают на берегу океана.

Ани Лорак

Певица Ани Лорак посетила Нью-Йорк. Фотографию она подписала так: "Скоро новая песня! Новая жизнь! Вы готовы?".

Джиган

Рэпер Джиган встретил лето на популярном курорте Турции – в Белеке.

Кирилл Капризов

Хоккеист Кирилл Капризов отдыхал на Алтае. "В хорошем месте, в хорошей компании", - подписал он фото.
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