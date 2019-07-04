Крым, Майами и Алтай. Где звезды шоу-бизнеса и спорта проводят лето

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В начале лета многие звезды устроили себе отпуск - полетели к морю или в экзотические страны, поехали на дачу или на отечественные курорты. Зачем Ксения Собчак отправилась в Узбекистан, Олег Газманов - в Крым, а Илья Ковальчук - в Бразилию, чем Литва напоминает Флоренцию Александру Васильеву и где сделал идеальную фотографию Александр Ревва, - в материале РИА Новости.

Ксения Собчак

Ксения отправилась в путешествие по не самом раскрученному туристическому маршруту – в Узбекистан. Ведущая подписала свое фото так:

"Узбекистан - удивительная культура. Во-первых, как и в Японии, тебе не могут сказать "нет". Во-вторых, здесь настоящая восточная сказка. В-третьих, если вы любите керамику и ручную роспись на тканях так, как люблю я, - вам сюда. Спасибо за очень теплый прием и радушие. У нас были лучшие проводники в этот мир".

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