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РИА Новости
Культура

В "Иллюзионе" покажут фильмы о преодолении сложностей

07:10
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© Фото : Кинотеатр "Иллюзион" Кинотеатр "Иллюзион"
Кинотеатр Иллюзион
© Фото : Кинотеатр "Иллюзион"
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В "Иллюзионе" в рамках инклюзивного проекта "Кинообразование без границ" открывается ретроспектива "Восхождение", на которой покажут фильмы о преодолении сложностей и достижении успеха героями с особенностями развития, сообщили в РОСКИНО.
В "Иллюзионе" покажут девять фильмов разных жанров, созданных в 1974 - 2019 годах. Цель проекта – развитие доступной среды и интеграция всех категорий россиян в полноценную культурную и общественную жизнь.

"Мы рады предварять сеансы показом минутных фильмов нашего альманаха "Милосердие – капитал будущего", снятого талантливыми молодыми режиссерами. Непросто снимать истории про людей, жизнь которых тяжела и далека от идеала, но делать так, что с фильма выходишь не раздавленным, а окрыленным, это особое мастерство", - рассказала генеральный директор РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе.

Фильмом открытия ретроспективы станет картина "Быть живым и знать это" французского классика Алена Кавалье. В программе – российские и международные премьеры авторского кино, представлены фильмы из девяти стран.
© Предоставлено пресс-службой РОСКИНОКадр из фильма "Чистое сердце, или Убийцы на колясках"
Кадр из фильма Чистое сердце, или Убийцы на колясках
© Предоставлено пресс-службой РОСКИНО
Кадр из фильма "Чистое сердце, или Убийцы на колясках"
Так, 5 июля покажут "Чистое сердце, или Убийцы на колясках" ("Kills on Wheels") венгра Аттилы Тилла, 6 июля - картину режиссера, худрука "Электротеатра Станиславский" Бориса Юхананова "Неуправляемый ни для кого", 8 июля - "Друг из Сибири" ("Un Ami de Siberie") японца Юки Кавамура, 9 июля – "Лицо нашего страха" ("Face of our Fear") британца Стивена Двоскина.
© Предоставлено пресс-службой РОСКИНОКадр из фильма "Быть живым и знать это"
Кадр из фильма Быть живым и знать это
1 из 4
Кадр из фильма "Быть живым и знать это"
© Предоставлено пресс-службой РОСКИНО
© Предоставлено пресс-службой РОСКИНОКадр из фильма "Быть живым и знать это"
Кадр из фильма Быть живым и знать это
2 из 4
Кадр из фильма "Быть живым и знать это"
© Предоставлено пресс-службой РОСКИНО
© Предоставлено пресс-службой РОСКИНОКадр из фильма "Чистое сердце, или Убийцы на колясках"
Кадр из фильма Чистое сердце, или Убийцы на колясках
3 из 4
Кадр из фильма "Чистое сердце, или Убийцы на колясках"
© Предоставлено пресс-службой РОСКИНО
© Предоставлено пресс-службой РОСКИНОКадр из фильма "Чистое сердце, или Убийцы на колясках"
Кадр из фильма Чистое сердце, или Убийцы на колясках
4 из 4
Кадр из фильма "Чистое сердце, или Убийцы на колясках"
© Предоставлено пресс-службой РОСКИНО
1 из 4
Кадр из фильма "Быть живым и знать это"
© Предоставлено пресс-службой РОСКИНО
2 из 4
Кадр из фильма "Быть живым и знать это"
© Предоставлено пресс-службой РОСКИНО
3 из 4
Кадр из фильма "Чистое сердце, или Убийцы на колясках"
© Предоставлено пресс-службой РОСКИНО
4 из 4
Кадр из фильма "Чистое сердце, или Убийцы на колясках"
© Предоставлено пресс-службой РОСКИНО
После каждого сеанса запланировано обсуждение фильмов с авторами, в котором примут участие ученики киношколы "Без границ" – первой российской школы, обучающей кинематографическим профессиям людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ретроспектива пройдет с 4 по 9 июля. Вход на показы свободный, по предварительной регистрации на сайте кинотеатра "Иллюзион".
220000
КультураКино и сериалыНовости культурыИллюзион (кинотеатр)РоскиноЕкатерина МцитуридзеМоскваРоссияФилиппины
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