В "Иллюзионе" покажут фильмы о преодолении сложностей

Так, 5 июля покажут "Чистое сердце, или Убийцы на колясках" ("Kills on Wheels") венгра Аттилы Тилла, 6 июля - картину режиссера, худрука "Электротеатра Станиславский" Бориса Юхананова "Неуправляемый ни для кого", 8 июля - "Друг из Сибири" ("Un Ami de Siberie") японца Юки Кавамура, 9 июля – "Лицо нашего страха" ("Face of our Fear") британца Стивена Двоскина.