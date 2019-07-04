В "Иллюзионе" покажут фильмы о преодолении сложностей

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В "Иллюзионе" в рамках инклюзивного проекта "Кинообразование без границ" открывается ретроспектива "Восхождение", на которой покажут фильмы о преодолении сложностей и достижении успеха героями с особенностями развития, сообщили в РОСКИНО.

В "Иллюзионе" покажут девять фильмов разных жанров, созданных в 1974 - 2019 годах. Цель проекта – развитие доступной среды и интеграция всех категорий россиян в полноценную культурную и общественную жизнь.

"Мы рады предварять сеансы показом минутных фильмов нашего альманаха "Милосердие – капитал будущего", снятого талантливыми молодыми режиссерами. Непросто снимать истории про людей, жизнь которых тяжела и далека от идеала, но делать так, что с фильма выходишь не раздавленным, а окрыленным, это особое мастерство", - рассказала генеральный директор РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе.

Фильмом открытия ретроспективы станет картина "Быть живым и знать это" французского классика Алена Кавалье. В программе – российские и международные премьеры авторского кино, представлены фильмы из девяти стран.

© Предоставлено пресс-службой РОСКИНО Кадр из фильма "Чистое сердце, или Убийцы на колясках" © Предоставлено пресс-службой РОСКИНО Кадр из фильма "Чистое сердце, или Убийцы на колясках"

Так, 5 июля покажут "Чистое сердце, или Убийцы на колясках" ("Kills on Wheels") венгра Аттилы Тилла, 6 июля - картину режиссера, худрука "Электротеатра Станиславский" Бориса Юхананова "Неуправляемый ни для кого", 8 июля - "Друг из Сибири" ("Un Ami de Siberie") японца Юки Кавамура, 9 июля – "Лицо нашего страха" ("Face of our Fear") британца Стивена Двоскина.

© Предоставлено пресс-службой РОСКИНО Кадр из фильма "Быть живым и знать это" 1 из 4 Кадр из фильма "Быть живым и знать это" © Предоставлено пресс-службой РОСКИНО © Предоставлено пресс-службой РОСКИНО Кадр из фильма "Быть живым и знать это" 2 из 4 Кадр из фильма "Быть живым и знать это" © Предоставлено пресс-службой РОСКИНО © Предоставлено пресс-службой РОСКИНО Кадр из фильма "Чистое сердце, или Убийцы на колясках" 3 из 4 Кадр из фильма "Чистое сердце, или Убийцы на колясках" © Предоставлено пресс-службой РОСКИНО © Предоставлено пресс-службой РОСКИНО Кадр из фильма "Чистое сердце, или Убийцы на колясках" 4 из 4 Кадр из фильма "Чистое сердце, или Убийцы на колясках" © Предоставлено пресс-службой РОСКИНО 1 из 4 Кадр из фильма "Быть живым и знать это" © Предоставлено пресс-службой РОСКИНО 2 из 4 Кадр из фильма "Быть живым и знать это" © Предоставлено пресс-службой РОСКИНО 3 из 4 Кадр из фильма "Чистое сердце, или Убийцы на колясках" © Предоставлено пресс-службой РОСКИНО 4 из 4 Кадр из фильма "Чистое сердце, или Убийцы на колясках" © Предоставлено пресс-службой РОСКИНО

После каждого сеанса запланировано обсуждение фильмов с авторами, в котором примут участие ученики киношколы "Без границ" – первой российской школы, обучающей кинематографическим профессиям людей с ограниченными возможностями здоровья.