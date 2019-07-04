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РИА Новости
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5 июля: память священномученика Евсевия Самосатского

10:00
27
Религиозные праздники 5 июля
Священномученик Евсевий, епископ Самосатский
Епископ малоазийского города Самосаты Евсевий жил в разгар борьбы между арианами и православными. В сущности, борьбы могло бы и не быть: богословские споры сами по себе к войне не ведут — у богословов нет армий. К тому же, епископы, на которых держится церковь, как правило, напротив, стремятся всячески сглаживать противоречия. А IV веке большинство из них и вовсе не разбирались в богословских тонкостях принятого в 325 году I Вселенским собором в Никее православного "Символа веры" и оказались на стороне ариан просто в силу обстоятельств. Но когда церковь — часть государства, слишком многое решает светская власть.
После смерти императора Константина I в восточной части империи вступил на престол его сын Констанций, который, как арианин, естественно, принял их сторону, и православным пришлось туго. Епископ Евсевий впервые столкнулся со светской властью, когда другие православные архиереи поручили ему хранить документы собора, избравшего на кафедру Антиохии святителя Мелетия, хотя император уже назначил на это место другого, более компромиссного человека. Император потребовал у Евсевия отдать документы, тот отказался. Император пригрозил, что прикажет отрубить Евсевию правую руку. Тот заявил, что готов расстаться с обеими руками, но документов не отдаст. Император был восхищен его смелостью и благородно отступился. Евсевий даже сохранил свою кафедру.
Но после Констанция к власти пришел Юлиан Отступник, и начались открытые гонения на всех христиан. Епископу Евсевию пришлось скрываться. Вернулся он лишь когда после гибели Юлиана его место занял Иовиан, прекративший гонения. Но через год его не стало, и новый император арианин Валент снова начал преследовать православных.
Все православные епископы были отправлены в ссылку. Евсевий покинул Самосаты сам, ночью, чтобы не спровоцировать драку между своими сторонниками и противниками. Вернулся он только при следующем императоре, Грациане, который приказал вернуть всех сосланных архиереев.
Около 380 года Евсевий приехал в город Долихины, где большинство населения было на стороне ариан, чтобы рукоположить православного епископа, и там одна ревностная арианка, считавшая его самозванцем и еретиком, когда он ехал по улице, бросила в него с крыши кусок черепицы, да так, что проломила голову. Умирая, Евсевий простил ее и просил не наказывать.
На Римском соборе 378 года епископ Александрийский Петр утверждал, что Евсевий сам — еретик, арианин, но Василий Великий вступился за Евсевия, напомнив, что тот был арианами сослан. Впрочем, для александрийских ортодоксов слишком многие были еретиками лишь оттого, что не поддерживали их позицию с точностью до буквы — по принципу "кто не с нами, тот против нас". Позднее это привело к отделению египетского православия от византийского.
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