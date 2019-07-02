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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" направит более 17 млрд рублей на развитие теплоснабжения Кирова

2 июля, 11:06
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Т Плюс" инвестирует более 17 миллиардов рублей в развитие теплоснабжения Кирова в рамках концессионного соглашения, следует из релиза компании.
"Т Плюс" вложит более 17 миллиардов рублей в развитие теплоснабжения Кирова в рамках концессионного соглашения на тепловую инфраструктуру города. Соглашение об этом подписали сегодня председатель правления "Т Плюс" Андрей Вагнер и губернатор Кировской области Игорь Васильев", - сообщает компания.
Уточняется, что концессионное соглашение с Кировом заключено до конца 2053 года. В рамках концессии "Т Плюс" вложит в развитие кировского теплоузла 17,151 миллиарда рублей, что позволит переложить 854 километров теплосетей и снизить повреждаемость на этих трубопроводах до нормативных 18%.
"Концессионное соглашение – это непростое соглашение, мы к нему долго шли, процесс подготовки занял два года... Зато сегодня я с уверенностью могу сказать: это требовалось для того, чтобы снять все вопросы... результат, к которому мы в итоге пришли, я уверен, будет положительным, и уже в ближайшие годы жители Кирова почувствуют положительные изменения", - подчеркнул губернатор Игорь Васильев, слова которого приводятся в сообщении.
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Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
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ТеплоснабжениеКиров
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