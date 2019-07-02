"Т Плюс" направит более 17 млрд рублей на развитие теплоснабжения Кирова

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Т Плюс" инвестирует более 17 миллиардов рублей в развитие теплоснабжения Кирова в рамках концессионного соглашения, следует из релиза компании.

"Т Плюс" вложит более 17 миллиардов рублей в развитие теплоснабжения Кирова в рамках концессионного соглашения на тепловую инфраструктуру города. Соглашение об этом подписали сегодня председатель правления "Т Плюс" Андрей Вагнер и губернатор Кировской области Игорь Васильев", - сообщает компания.

Уточняется, что концессионное соглашение с Кировом заключено до конца 2053 года. В рамках концессии "Т Плюс" вложит в развитие кировского теплоузла 17,151 миллиарда рублей, что позволит переложить 854 километров теплосетей и снизить повреждаемость на этих трубопроводах до нормативных 18%.

"Концессионное соглашение – это непростое соглашение, мы к нему долго шли, процесс подготовки занял два года... Зато сегодня я с уверенностью могу сказать: это требовалось для того, чтобы снять все вопросы... результат, к которому мы в итоге пришли, я уверен, будет положительным, и уже в ближайшие годы жители Кирова почувствуют положительные изменения", - подчеркнул губернатор Игорь Васильев, слова которого приводятся в сообщении.