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РИА Новости

США осудили атаку хуситов на саудовский аэропорт

Вчера, 22:10
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Госдепартамент США во вторник осудил ракетный обстрел аэропорта Абха в Саудовской Аравии, который, как утверждается, совершили йеменские повстанцы-хуситы, и призвал к сотрудничеству с ООН.
Ранее арабская коалиция подтвердила, что хуситы нанесли удар по международному аэропорту в городе Абха в Саудовской Аравии. Аэропорт уже возобновил работу в нормальном режиме. По данным саудовского издания Saudi Gazette, не менее девяти человек пострадали в результате атаки хуситов на аэропорт, среди пострадавших было восемь граждан Саудовской Аравии и один гражданин Индии.
"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее нападение поддерживаемых Ираном хуситов на аэропорт Абха в Саудовской Аравии, третье такое нападение менее чем за три недели. Эти нападения ставят под угрозу жизни многих и наносят увечья ни в чем не повинным гражданским лицам. Мы призываем к немедленному прекращению этих насильственных действий, которые только усугубляют конфликт в Йемене и углубляют недоверие", - говорится в заявлении госдепартамента.
В ведомстве отметили, что США решительно поддерживают Саудовскую Аравию в "защите своих границ от этих постоянных угроз со стороны хуситов, которые полагаются на оружие и технологии иранского производства для совершения таких нападений".
Повстанцы-хуситы
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"Мы по-прежнему призываем все стороны сотрудничать со специальным посланником ООН Мартином Гриффитсом в целях политического урегулирования и прекращения конфликта в Йемене", - отмечается в заявлении.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Саудовская АравияЙеменСШАВ мире
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