США осудили атаку хуситов на саудовский аэропорт

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Госдепартамент США во вторник осудил ракетный обстрел аэропорта Абха в Саудовской Аравии, который, как утверждается, совершили йеменские повстанцы-хуситы, и призвал к сотрудничеству с ООН.

Ранее арабская коалиция подтвердила, что хуситы нанесли удар по международному аэропорту в городе Абха в Саудовской Аравии. Аэропорт уже возобновил работу в нормальном режиме. По данным саудовского издания Saudi Gazette, не менее девяти человек пострадали в результате атаки хуситов на аэропорт, среди пострадавших было восемь граждан Саудовской Аравии и один гражданин Индии.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее нападение поддерживаемых Ираном хуситов на аэропорт Абха в Саудовской Аравии, третье такое нападение менее чем за три недели. Эти нападения ставят под угрозу жизни многих и наносят увечья ни в чем не повинным гражданским лицам. Мы призываем к немедленному прекращению этих насильственных действий, которые только усугубляют конфликт в Йемене и углубляют недоверие", - говорится в заявлении госдепартамента.

В ведомстве отметили, что США решительно поддерживают Саудовскую Аравию в "защите своих границ от этих постоянных угроз со стороны хуситов, которые полагаются на оружие и технологии иранского производства для совершения таких нападений".

"Мы по-прежнему призываем все стороны сотрудничать со специальным посланником ООН Мартином Гриффитсом в целях политического урегулирования и прекращения конфликта в Йемене", - отмечается в заявлении.