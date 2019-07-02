В Нижегородской области на нацпроекты в этом году направят 32 млрд рублей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл — РИА Новости. Более 32 миллиардов рублей предусмотрено в Нижегородской области на реализацию мероприятий национальных проектов в 2019 году, заявил глава региона Глеб Никитин.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во вторник провел заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Участие в мероприятии в режиме видеоконференции принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Общая сумма финансирования национальных проектов в Нижегородской области на 2019-2021 годы составляет 87,7 миллиарда рублей, из них за счет федерального бюджета – 63,3 миллиарда рублей. В 2019 году на реализацию мероприятий нацпроектов в регионе предусмотрено 32,1 миллиарда рублей. Из них федеральные средства – 15,6 миллиарда рублей, средства консолидированного бюджета Нижегородской области – 9,7 миллиарда рублей, средства Пенсионного фонда РФ – 6,8 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина по итогам заседания.

Глава региона сообщил, что Нижегородская область заявилась на участие в 55 федеральных проектах. "Паспорта подготовлены по 52 региональным составляющим федеральных проектов. Остаётся утвердить 3 паспорта в рамках нацпроекта "Наука", - подчеркнул Никитин.

Одним из крупнейших национальных проектов по объемам финансирования является "Демография".

"В рамках нацпроекта "Демография" уже сейчас удается сделать немало полезного по целому ряду направлений. Прежде всего, это поддержка семей с детьми. Так, при реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" осуществлены выплаты на первого ребенка до 1,5 лет почти 7 тысячам получателей, причем почти трети из них выплата назначена впервые", - сказал Никитин.

Он подчеркнул, что также были проведены выплаты на третьего или последующего ребенка 9551 получателю, причем впервые выплата назначена в 2019 году 1209 получателям. 7798 семей получили выплату за счет средств материнского (семейного) капитала.

В рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" ведется строительство 19 детских дошкольных учреждений.

"Благодаря региональному проекту "Спорт – норма жизни" сейчас осуществляется закупка спортивно-технологического оборудования. Организовано 75 соревнований спорта высших достижений и 14 соревнований массового спорта. Вскоре начнется установка спортивных площадок", - добавил губернатор.