В Салехарде в рамках нацпроекта отремонтируют более девяти километров дорог

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Тринадцать дорог протяженностью 9,3 километра отремонтируют в Салехарде, город получил втрое больше денег на дороги благодаря решению региональных властей и реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Во вторник губернатор округа Дмитрий Артюхов проехал по Салехарду и лично проверил, как ремонтируют дороги и благоустраивают город. На качество салехардских дорог губернатору неоднократно жаловались подписчики в социальных сетях.

"Всего в этом году в окружной столице отремонтируют 13 городских дорог протяженностью 9,3 километра. Город получил втрое больше денег на дороги, благодаря решению региональных властей и реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Нацпроект также требует использования самых современных подходов в дорожном строительстве", - говорится в сообщении.

По технологии ЩМА (щебеночно-мастичного асфальтобетона) в Салехарде делают дороги еще с 2013 года – этот материал считается одним из самых прогрессивных методов устройства дорожного покрытия и, как отмечают дорожники, служит дольше. С этого года бетонные бордюры меняют на гранитные, которые в условиях Крайнего Севера будут служить дольше.

"Лето задержалось, а с ним – и начало масштабных работ в городе. Важно, чтобы все объекты получились качественными, несмотря на сжатые временные рамки. В этом году по окружной столице мы существенно увеличили финансирование и километраж дорог, которые нужно отремонтировать. Думаю, жители уже начали замечать изменения - некоторые дороги сделали и по ним можно ездить. Много работы еще предстоит, в конце сезона будем смотреть, как преобразится Салехард", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

На сегодняшний день дорожники уже закончили чуть больше двух километров. Так, на участке по улице Объездной работы завершены, здесь провели ремонт дорожного полотна, заменили его верхний слой.

"Улица Свердлова в самом центре города также радует автомобилистов ровным асфальтом. Подходит к концу ремонт дамбы через реку Шайтанка. Здесь, помимо самого асфальта проезжей части, поменяли тротуар и бордюры. Осталось нанести разметку и установить ограждения", - уточняют власти.