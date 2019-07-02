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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

В Салехарде в рамках нацпроекта отремонтируют более девяти километров дорог

Вчера, 21:38
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий проводит латочный ремонт дорожного покрытия
Рабочий проводит латочный ремонт дорожного покрытия
© РИА Новости / Илья Питалев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Тринадцать дорог протяженностью 9,3 километра отремонтируют в Салехарде, город получил втрое больше денег на дороги благодаря решению региональных властей и реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Во вторник губернатор округа Дмитрий Артюхов проехал по Салехарду и лично проверил, как ремонтируют дороги и благоустраивают город. На качество салехардских дорог губернатору неоднократно жаловались подписчики в социальных сетях.
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"Всего в этом году в окружной столице отремонтируют 13 городских дорог протяженностью 9,3 километра. Город получил втрое больше денег на дороги, благодаря решению региональных властей и реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Нацпроект также требует использования самых современных подходов в дорожном строительстве", - говорится в сообщении.
По технологии ЩМА (щебеночно-мастичного асфальтобетона) в Салехарде делают дороги еще с 2013 года – этот материал считается одним из самых прогрессивных методов устройства дорожного покрытия и, как отмечают дорожники, служит дольше. С этого года бетонные бордюры меняют на гранитные, которые в условиях Крайнего Севера будут служить дольше.
"Лето задержалось, а с ним – и начало масштабных работ в городе. Важно, чтобы все объекты получились качественными, несмотря на сжатые временные рамки. В этом году по окружной столице мы существенно увеличили финансирование и километраж дорог, которые нужно отремонтировать. Думаю, жители уже начали замечать изменения - некоторые дороги сделали и по ним можно ездить. Много работы еще предстоит, в конце сезона будем смотреть, как преобразится Салехард", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
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На сегодняшний день дорожники уже закончили чуть больше двух километров. Так, на участке по улице Объездной работы завершены, здесь провели ремонт дорожного полотна, заменили его верхний слой.
"Улица Свердлова в самом центре города также радует автомобилистов ровным асфальтом. Подходит к концу ремонт дамбы через реку Шайтанка. Здесь, помимо самого асфальта проезжей части, поменяли тротуар и бордюры. Осталось нанести разметку и установить ограждения", - уточняют власти.

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Ямало-Ненецкий автономный округИнфраструктураСалехардЯмало-Ненецкий АООбщество
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