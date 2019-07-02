Минздрав опроверг сообщения СМИ об угрозе эпидемий в зоне затопления

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минздрав РФ опроверг информацию об угрозе вспышек инфекционных заболеваний в Иркутской области, обстановка в регионе не вызывает опасений и находится под контролем, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Ранее газета "Известия" сообщила, что местные власти опасаются эпидемии в зоне затопления в Иркутской области. По прогнозам специалистов, опасность заражения минует только через месяц после ухода воды, поэтому важно не только привить максимально возможное число людей, но и продезинфицировать питьевые источники и выгребные ямы, отмечалось в материале.

"В ряде СМИ появилась недостоверная информация о якобы имеющейся угрозе возникновения вспышек инфекционных болезней в районах паводка в Иркутской области. Как пояснила главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова, данная информация не соответствует действительности. Обстановка в области не вызывает опасений и находится под полным контролем специалистов Минздрава и Роспотребнадзора",- говорится в сообщении.