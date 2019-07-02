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РИА Новости

Пушилин заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском

Вчера, 20:57
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины интенсивность обстрелов в Донбассе усилилась.
В связи с этим Пушилин провел совещание с исполняющими обязанности глав городов и районов, министром МЧС, начальником Народной милиции и руководителем представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Мирные жители получают ранения, среди них есть дети. Происходит целенаправленное уничтожение объектов стратегического значения, социальной инфраструктуры", - сказал он.
Как сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Кострубицкий, за июнь из-за боевых действий повреждено более 170 зданий. Кроме того, по данным министерства здравоохранения, в минувшем месяце из-за обстрелов пострадали более 50 военных и 12 мирных жителей.
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"Согласно данным, которые сегодня были озвучены, можно говорить о том, что тенденция идет на увеличение количества обстрелов, разрушений, потому, конечно же, необходимо мобилизоваться всем ведомствам, министерствам, которые отвечают за устранение последствий этих обстрелов", – резюмировал Пушилин.
По его словам, управлению Народной милиции необходимо разрабатывать те механизмы и возможности, которые, с одной стороны, не противоречат минским соглашениям, а с другой – позволяют обеспечивать безопасность как гражданам Донецкой народной республики, так и каждому военнослужащему.
Глава ДНР отметил, что подобная ситуация развилась из-за отказа властей Украины публиковать приказы о запрете ведения огня.
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