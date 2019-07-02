Пушилин заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины интенсивность обстрелов в Донбассе усилилась.

В связи с этим Пушилин провел совещание с исполняющими обязанности глав городов и районов, министром МЧС, начальником Народной милиции и руководителем представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Мирные жители получают ранения, среди них есть дети. Происходит целенаправленное уничтожение объектов стратегического значения, социальной инфраструктуры", - сказал он.

Как сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Кострубицкий, за июнь из-за боевых действий повреждено более 170 зданий. Кроме того, по данным министерства здравоохранения, в минувшем месяце из-за обстрелов пострадали более 50 военных и 12 мирных жителей.

"Согласно данным, которые сегодня были озвучены, можно говорить о том, что тенденция идет на увеличение количества обстрелов, разрушений, потому, конечно же, необходимо мобилизоваться всем ведомствам, министерствам, которые отвечают за устранение последствий этих обстрелов", – резюмировал Пушилин.

По его словам, управлению Народной милиции необходимо разрабатывать те механизмы и возможности, которые, с одной стороны, не противоречат минским соглашениям, а с другой – позволяют обеспечивать безопасность как гражданам Донецкой народной республики, так и каждому военнослужащему.