Европейский психологический конгресс соберет в Москве три тысячи человек

"Гости Конгресса из 83 стран мира, более 3 тысяч человек, в этот вечер узнают об истории Конгресса, услышат приветствия и напутствия от крупнейших ученых в области психологии и государственных деятелей РФ", - следует из релиза, размещенного на официальном сайте.