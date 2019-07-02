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РИА Новости

Европейский психологический конгресс соберет в Москве три тысячи человек

Вчера, 01:22
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. XVI Европейский психологический конгресс, открывающийся в Москве во вторник, соберет более 3 тысяч участников из 83 стран, говорится на официальном сайте конгресса.
Конгресс пройдет в Москве 2-5 июля. Программа предполагает дня активного диалога и обмена знаниями по 30 направлениям психологии.
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"Гости Конгресса из 83 стран мира, более 3 тысяч человек, в этот вечер узнают об истории Конгресса, услышат приветствия и напутствия от крупнейших ученых в области психологии и государственных деятелей РФ", - следует из релиза, размещенного на официальном сайте.
Среди гостей Конгресса заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, президент Российского психологического общества, президент Российской академии образования Юрий Зинченко и президент Европейской федерации психологических ассоциаций Тельмо Мауриньо Баптиста.
На церемонии открытия в Государственном Кремлевском Дворце впервые будет вручаться премия имени выдающегося психолога Льва Выготского.
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