Жительница Иркутска рассказала о сборе гуманитарной помощи для пострадавших

ИРКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Жители Иркутска принесли для пострадавших от паводка столько продуктов, воды, медикаментов и одежды, что волонтеры не успевали их упаковывать, рассказала РИА Новости иркутянка Ирина Шипова.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 18, пропали без вести 13 человек.

Шипова в качестве волонтера работала в приемном пункте гуманитарной помощи в здании иркутского филиала "Единой России". Ранее она опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях видео, на котором волонтеры разбирают и сортируют принесенные вещи. Ирина рассказала, что к ней подошла женщина, протянула листовки с надписью "гуманитарная помощь" и логотипом ЕР и попросила клеить их на "каждую коробку и мешок". Позже партийное отделение заявило, что не давало такого распоряжения и выразило сожаление за инцидент.

"Когда в Иркутской области горели леса и в помощь пожарным набирали добровольцев, мы с мужем собрались и поехали. И в этот раз невозможно было остаться в стороне", - рассказала Ирина РИА Новости.

Шипова по профессии кинолог, работает инструктором по дрессировке собак в иркутском питомнике "Сириус".

"Мои коллеги из питомника помогали принимать от иркутян гуманитарную помощь. Не хватало рабочих рук, потоком шли желающие помочь пострадавшим. Позвонили мне, и я поехала на улицу Российскую, стала тоже там принимать и упаковывать в мешки и коробки продукты, вещи, воду, лекарства", - рассказала Ирина.

По ее словам, в пункт приема помощи шли самые разные люди - подростки, старики, мужчины и женщины, они приезжали на маршрутках и дорогих иномарках. Особенно тронута Ирина была приходом бабушки, которая, кажется, собрала в доме всё, что смогла найти.

"Старенькая очень бабулька в сумочке принесла пачку чая, небольшой пакетик гречки, коробочку рафинада, таблетки, причем начатые уже пачки с аспирином, валидолом, валерьянкой… Еще женщина пришла слепая, говорит, я ничего не принесла, хочу деньги перечислить", - рассказала Ирина.

Рядом с Шиповой на сортировке работала семейная пара. Муж с женой тоже откликнулись на призыв о помощи. После полудня им надо было уходить по делам и на смену родителям пришел сын-подросток.

Ирина рассказала, что сняла видео со сбором помощи, чтобы показать, что гордится земляками. "Я сняла на видео, как много всего собрано только в одном пункте приема гуманитарной помощи Иркутска... Я не принадлежу ни к какой партии и вообще мало интересуюсь политикой. Я просто выразила свою человеческую позицию", - пояснила волонтер.