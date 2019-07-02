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РИА Новости

Путин поручил проанализировать норму КоАП об оскорблениях в интернете

Вчера, 17:27
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и Роскомнадзором к 1 ноября проанализировать практику возбуждения административных дел об оскорблении государства в интернете, соответствующее постановление размещено на сайте Кремля.
"Совместно с МВД России и Роскомнадзором проанализировать правоприменительную практику возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, применения порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного статьей 151–1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", и при необходимости принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности и (или) ограничения доступа к информационному ресурсу", - говорится в тексте документа.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:11
Путин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении государства
В частях 3-5 статьи 20.1 КоАП говорится о распространении в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, конституции или органам, осуществляющим государственную власть в России.
Ответственными за исполнение поручения назначены генеральный прокурор Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Срок – 1 ноября 2019 года.
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