Путин поручил проанализировать норму КоАП об оскорблениях в интернете

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и Роскомнадзором к 1 ноября проанализировать практику возбуждения административных дел об оскорблении государства в интернете, соответствующее постановление размещено на сайте Кремля.
"Совместно с МВД России и Роскомнадзором проанализировать правоприменительную практику возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, применения порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного статьей 151–1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", и при необходимости принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности и (или) ограничения доступа к информационному ресурсу", - говорится в тексте документа.
В частях 3-5 статьи 20.1 КоАП говорится о распространении в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, конституции или органам, осуществляющим государственную власть в России.
Ответственными за исполнение поручения назначены генеральный прокурор Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Срок – 1 ноября 2019 года.