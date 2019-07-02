Путин поручил проанализировать норму КоАП об оскорблениях в интернете

"Совместно с МВД России и Роскомнадзором проанализировать правоприменительную практику возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, применения порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного статьей 151–1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", и при необходимости принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности и (или) ограничения доступа к информационному ресурсу", - говорится в тексте документа.