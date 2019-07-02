В центре Саратова приезжий напал на полицейского

САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Приезжий в саратовском магазине напал на полицейского, сдавил рукой ему шею, пока страж порядка не потерял сознание, сообщил СК РФ во вторник в своем канале в Приезжий в саратовском магазине напал на полицейского, сдавил рукой ему шею, пока страж порядка не потерял сознание, сообщил СК РФ во вторник в своем канале в WhatsApp

"26 июня вслед за сотрудником одного из подразделений ГИБДД ГУМВД России по Саратовской области в магазин вошел 36-летний мужчина, проездом находившийся в Саратове, где применил к стражу порядка насилие, опасное для жизни и здоровья, совершив захват рукой в области шеи и удерживая в таком положении, пока потерпевший не потерял сознание", - говорится в сообщении.

На видео с камер наблюдения, распространенном СК в WhatsApp, запечатлено, как полицейский в форме подходит к кассе в магазине, за ним следом подходит мужчина в синей футболке и резко сзади обхватывает рукой его шею, удерживая ее так до тех пор, пока тот не падает на пол. Стоявший рядом посетитель пытался расцепить руку нападавшего.

Региональное СУСК уточняет, что 36-летний житель Кемеровской области подозревается по статье УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти". Подозреваемый, которому грозит до 10 лет лишения свободы, по решению суда арестован.