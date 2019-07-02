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РИА Новости

Аэрофлот в среду выполнит все рейсы в Прагу

Вчера, 17:22
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© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 2 июл – ПАО "Аэрофлот". В соответствии с решением авиационных властей Российской Федерации и Чешской Республики о временном разрешении возобновить полеты между двумя странами, 3 июля Аэрофлот выполнит все рейсы по маршруту Москва — Прага — Москва. В среду компания выполнит рейсы в рамках ранее утвержденного расписания.
Аэрофлот внимательно следит за развитием ситуации, и обо всех изменениях в расписании оперативно оповещает пассажиров через центр бронирования и информации. Все корректировки в расписании будут оперативно размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах в соцсетях.
Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7 495 223 5555(Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.
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