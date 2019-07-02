Аэрофлот в среду выполнит все рейсы в Прагу

МОСКВА, 2 июл – ПАО "Аэрофлот". В соответствии с решением авиационных властей Российской Федерации и Чешской Республики о временном разрешении возобновить полеты между двумя странами, 3 июля Аэрофлот выполнит все рейсы по маршруту Москва — Прага — Москва. В среду компания выполнит рейсы в рамках ранее утвержденного расписания.

Аэрофлот внимательно следит за развитием ситуации, и обо всех изменениях в расписании оперативно оповещает пассажиров через центр бронирования и информации. Все корректировки в расписании будут оперативно размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах в соцсетях.

Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7 495 223 5555(Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.