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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан и AB InBev Efes запускают в регионе агропромышленную программу

Вчера, 17:20
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КАЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Правительство Татарстана и пивоваренная компания AB InBev Efes во вторник подписали соглашение о запуске в республике программы развития производственного кластера по выращиванию пивоваренных сортов ячменя, его переработке и производству солода на основе международных стандартов.
Подписание соглашения состоялось в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова в рамках агротехнической выставки "День поля в Татарстане – 2019". Подписи под документом поставили вице-премьер Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов и президент AB InBev Efes Дмитрий Шпаков.
"Состоялось подписание соглашения между правительством Республики Татарстан и пивоваренной компанией AB InBev Efes о запуске на территории региона агропромышленной программы. Благодаря данной инициативе объем выращиваемого и закупаемого в Татарстане пивоваренного ячменя к 2023 году увеличится в 40 раз", - говорится в сообщении пресс-службы президента Татарстана.
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Отмечается, что агропрограмма позволит повысить качество и урожайность пивоваренного ячменя в республике, развивать селекцию, внедрять новые технологии, в том числе по снижению негативного влияния на экологию, а также обеспечит дополнительную занятость в сельском хозяйстве, переработке и сопутствующих отраслях. "Следующим шагом станет создание производственной базы для выращивания пивоваренного ячменя. Это хороший доходный источник и перспектива для развития нашего сельского хозяйства. Мы ценим, что международная компания уделяет этому проекту такое внимание", - сказал Минниханов, которого цитирует пресс-служба.
В рамках соглашения AB InBev Efes предоставит фермерам Татарстана доступ к технологической платформе SmartBarley, которая позволяет анализировать показатели урожайности выращивания пивоваренного ячменя. Для проведения анализа программа использует более 40 комплексных показателей и характеристик полей – от урожайности до эффективности использования удобрений. Кроме того, компания организует ежегодное обучение на основе лучших мировых практик выращивания пивоваренного ячменя.
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"Завод нашей компании в Татарстане является одним из лидеров как по объемам производства, так и по уровню инноваций. Запуск данной программы позволит нам еще более эффективно взаимодействовать с нашими партнерами, производителями ячменя, и уже через четыре года достигнуть рекордных закупок и увеличить суммарный объем в 40 раз", - приводятся в сообщении слова Шпакова.
Глобальная агропрограмма компании объединяет сегодня более 30 тысяч сельхозпроизводителей в 13 странах. В России в ней участвуют около 140 хозяйств в 10 регионах. Ежегодно у российских фермеров закупается пивоваренный ячмень на сумму 3 миллиарда рублей.
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Республика ТатарстанТатарстанЭкономика
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