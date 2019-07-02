Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T17:16Z
https://ria.ru/20190702/1556130997.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155602/89/1556028923_0:302:2776:1864_1036x0_80_0_0_93f198409c49619e394b4c95d0490edf.jpg
РИА Новости

Текущие цены на нефть соответствуют ситуации на рынке, считает Новак

Вчера, 17:16
240
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Министр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак . Архивное фото
ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Текущие цены на нефть соответствуют нынешней ситуации на рынке, считает министр энергетики России Александр Новак.
"Сегодняшний рынок он соответствует текущей ситуации", - сказал Новак журналистам.
Он отметил, что если текущие цены на нефть удастся сохранить, "это будет хорошим результатом".
"На мой взгляд, в цене уже была учтена оценка и прогноз по поводу продления сделки ОПЕК+, рынок этого ожидал", - добавил министр. При этом он не стал прогнозировать, какими будут цены во втором полугодии.
Он отметил, что если бы решение не было принято, то рынок бы продемонстрировал серьезную волатильность.
Добыча нефти в Бахрейне
Вчера, 13:16
Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти
011050
Обсудить 0
Александр НовакРоссияЭкономика
Рекомендуем
Добыча нефти
Цены на нефть резко упали
РИА
Новости
Министр энергетики РФ Александр Новак
Принятие хартии ОПЕК+ не было ответом США, заявил Новак
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин поручил изучить случаи использования наркотиков для обезболивания
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита Группы двадцати в Осаке.29 июня 2019
Путин поручил представить предложения по использованию отечественного ПО
Лента
новостей
Добыча нефти в Бахрейне
Страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков попросил ЦИК снять экс-главу администрации Януковича с выборов
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против Освободительной армии Белуджистана
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил представить предложения по статье о преступном сообществе
Президент Боливии Эво Моралес
Провокации США в отношении Венесуэлы подходят к концу, считает Моралес
Франс Тиммерманс
Премьер Чехии назвал возможное избрание Тиммерманса главой ЕК катастрофой
Главком ВМФ расследует пожар с 14 погибшими на глубоководном аппарате
Хартия ОПЕК+ содержит положение о добровольных финансовых взносах
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Британия не согласилась с позицией Китая по декларации о Гонконге
Олег Дерипаска
Дерипаска потратил более $20 миллионов на спасение экс-агента ФБР в Иране
В Афинах умерла россиянка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
10:48Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
10:48Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
10:46Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес
10:45Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока
10:43Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки
10:43Генконсул Японии назвал Владивосток "окном в Россию"
Лента новостейМолния