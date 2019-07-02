Текущие цены на нефть соответствуют ситуации на рынке, считает Новак

Он отметил, что если текущие цены на нефть удастся сохранить, "это будет хорошим результатом".

"На мой взгляд, в цене уже была учтена оценка и прогноз по поводу продления сделки ОПЕК+, рынок этого ожидал", - добавил министр. При этом он не стал прогнозировать, какими будут цены во втором полугодии.