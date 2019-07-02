Текущие цены на нефть соответствуют ситуации на рынке, считает Новак

ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. Текущие цены на нефть соответствуют нынешней ситуации на рынке, считает министр энергетики России Александр Новак.
"Сегодняшний рынок он соответствует текущей ситуации", - сказал Новак журналистам.
Он отметил, что если текущие цены на нефть удастся сохранить, "это будет хорошим результатом".
"На мой взгляд, в цене уже была учтена оценка и прогноз по поводу продления сделки ОПЕК+, рынок этого ожидал", - добавил министр. При этом он не стал прогнозировать, какими будут цены во втором полугодии.
Он отметил, что если бы решение не было принято, то рынок бы продемонстрировал серьезную волатильность.