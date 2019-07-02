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РИА Новости

В Афинах умерла россиянка

Вчера, 17:17
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УФА/АФИНЫ, 2 июл - РИА Новости. Жительница Башкирии умерла от инсульта в отеле греческих Афин, родные собирают деньги для вывоза ее тела на родину, сообщила подруга погибшей Гульнара Нуриева.
"Посольство России подтверждает, что в Афинах умерла россиянка", - сказал РИА Новости представитель посольства. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что данных о криминальных причинах смерти нет. По его словам, все указывает на смерть по естественным причинам.
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"В Афинах 25 июня в отеле Hellinis было найдено бездыханное тело нашей подруги Альмиры Захаровой. Позже мы узнали, что у неё был инсульт мозга. Но только эта информация дошла до нас через 3 дня. Не знаем, почему полиция Греции не вышла на связь сразу в консульство, родным", - написала Нуриева на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По ее словам, похоронное бюро в Афинах, которое может отправить тело на родину, запросило за свои услуги 4 тысячи евро, и эта сумма может увеличиться. Подруги погибшей открыли счет для сбора средств.
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