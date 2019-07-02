УФА/АФИНЫ, 2 июл - РИА Новости. Жительница Башкирии умерла от инсульта в отеле греческих Афин, родные собирают деньги для вывоза ее тела на родину, сообщила подруга погибшей Гульнара Нуриева.

"Посольство России подтверждает, что в Афинах умерла россиянка", - сказал РИА Новости представитель посольства. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что данных о криминальных причинах смерти нет. По его словам, все указывает на смерть по естественным причинам.

"В Афинах 25 июня в отеле Hellinis было найдено бездыханное тело нашей подруги Альмиры Захаровой. Позже мы узнали, что у неё был инсульт мозга. Но только эта информация дошла до нас через 3 дня. Не знаем, почему полиция Греции не вышла на связь сразу в консульство, родным", - написала Нуриева на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".