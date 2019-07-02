Путин поручил проанализировать практику получения российского гражданства

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ проанализировать практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке, внести предложения по гражданам Украины, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам прямой линии.
"МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство РФ, дополнительных преференций", - отмечается в списке.
Срок обозначен до 1 августа 2019 года, ответственным назначен глава ведомства Владимир Колокольцев.