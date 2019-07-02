Путин поручил создать механизм сглаживания колебаний цен на авиакеросин

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам прямой линии поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать механизм сглаживания колебаний цен на авиакеросин и дорожный битум, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что сдерживание роста цен должно быть в пределах инфляции.
"Создать механизм сглаживания колебаний цен на керосин авиационный и битум дорожный на внутреннем рынке, обеспечив сдерживание их роста в пределах инфляции ... Ответственный: Медведев Д.А.", - говорится в поручении.
Дополнительно сообщается, что доклад по этому вопросу должен быть предоставлен до 1 августа 2019 года, и далее - раз в полгода.