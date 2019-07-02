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РИА Новости

Путин поручил создать механизм сглаживания колебаний цен на авиакеросин

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам прямой линии поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать механизм сглаживания колебаний цен на авиакеросин и дорожный битум, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что сдерживание роста цен должно быть в пределах инфляции.
"Создать механизм сглаживания колебаний цен на керосин авиационный и битум дорожный на внутреннем рынке, обеспечив сдерживание их роста в пределах инфляции ... Ответственный: Медведев Д.А.", - говорится в поручении.
Дополнительно сообщается, что доклад по этому вопросу должен быть предоставлен до 1 августа 2019 года, и далее - раз в полгода.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
20 июня, 15:24
Путин потребовал немедленно исправить ситуацию с ценами на авиакеросин
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