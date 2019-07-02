В Крыму прошла презентация фестиваля "Таврида – АРТ"

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Презентация первого фестиваля творческих сообществ "Таврида – АРТ" и арт-квартала "Таврида Народная" прошла 2 июля в рамках "Народной смены" форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0". Об этом сообщает Центр развития культурных инициатив.

Участники смены узнали о тематике, конкурсах и программе. Фестиваль будет проходить 20–26 августа на территории арт-кластера "Таврида" в бухте Капсель. Ядром фестиваля станут арт-кварталы – тематические креативные пространства под открытым небом с собственной инфраструктурой. В каждом квартале будут проживать 500 человек – коллег по творческому цеху.

"В нашей команде организаторов нет случайных и равнодушных людей – все так или иначе связаны с народной культурой и являются профессионалами в своем деле", – говорит один из организаторов арт-квартала "Таврида Народная" Маргарита Соколова.