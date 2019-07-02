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РИА Новости

В Крыму прошла презентация фестиваля "Таврида – АРТ"

Вчера, 16:58
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоУчастники Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида"
Участники Всероссийского молодежного образовательного форума Таврида
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Презентация первого фестиваля творческих сообществ "Таврида – АРТ" и арт-квартала "Таврида Народная" прошла 2 июля в рамках "Народной смены" форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0". Об этом сообщает Центр развития культурных инициатив.
Участники смены узнали о тематике, конкурсах и программе. Фестиваль будет проходить 20–26 августа на территории арт-кластера "Таврида" в бухте Капсель. Ядром фестиваля станут арт-кварталы – тематические креативные пространства под открытым небом с собственной инфраструктурой. В каждом квартале будут проживать 500 человек – коллег по творческому цеху.
Около 30 тысяч волонтеров примут участие в фестивале Таврида – Арт
3 июня, 11:56
Около 30 тысяч волонтеров примут участие в фестивале "Таврида – Арт"
"В нашей команде организаторов нет случайных и равнодушных людей – все так или иначе связаны с народной культурой и являются профессионалами в своем деле", говорит один из организаторов арт-квартала "Таврида Народная" Маргарита Соколова.
Для участников "Народной смены" были организованы мастер-классы и профессиональные тематические школы от партнеров смены. Среди них – школа вокальной традиции, школа народного театра, школа инструментальной традиции и школа академического вокала.
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Таврида (форум)Общество
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