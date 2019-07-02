Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

Согласно поручениям президента по итогам прямой линии, до 1 октября 2019 года в законодательство РФ должны быть внесены изменения по установлению "с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте РФ, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в субъекте РФ".