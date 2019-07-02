Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал поручение о внесении изменений в закон для увеличения выплат по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет до величины прожиточного минимума ребенка в регионе, если среднедушевой доход семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в субъекте, с 1 января 2020 года, сообщается на сайте Кремля.
Согласно поручениям президента по итогам прямой линии, до 1 октября 2019 года в законодательство РФ должны быть внесены изменения по установлению "с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте РФ, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в субъекте РФ".
Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщал журналистам, что выплаты пособий на детей от 1,5 до 3 лет могут обойтись бюджету в 70-80 миллиардов рублей.