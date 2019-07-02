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РИА Новости

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

Вчера, 17:00
2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал поручение о внесении изменений в закон для увеличения выплат по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет до величины прожиточного минимума ребенка в регионе, если среднедушевой доход семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в субъекте, с 1 января 2020 года, сообщается на сайте Кремля.
Согласно поручениям президента по итогам прямой линии, до 1 октября 2019 года в законодательство РФ должны быть внесены изменения по установлению "с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте РФ, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в субъекте РФ".
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1 июля, 04:29
В России вырастет размер ежемесячного пособия по уходу за детьми-инвалидами
Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщал журналистам, что выплаты пособий на детей от 1,5 до 3 лет могут обойтись бюджету в 70-80 миллиардов рублей.
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