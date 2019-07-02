В Подмосковье начался сбор гуманитарной помощи жителям Приангарья

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи пострадавшим в результате паводка в Иркутской области начался в Московской области, сообщила пресс-служба главного управления социальных коммуникаций региона.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.

"Сегодня, 2 июля, в Московской области стартовал сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области", - говорится в сообщении.

Адреса сбора гуманитарной помощи можно узнать на официальном сайте Общественной палаты Подмосковья, уточнили в пресс-службе.

От жителей принимают только новые или в отличном состоянии вещи с бирками. Среди вещей, которые необходимы пострадавшим, постельные принадлежности, полотенца, одежда и обувь, школьные принадлежности, средства гигиены и посуда, пояснили в пресс-службе.