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Подмосковье направит гумпомощь пострадавшим от паводка в Иркутской области

Вчера, 16:48
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области стартовал во вторник в Московской области, говорится в пресс-релизе главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

"Общественной палатой Московской области объявлен оперативный сбор гуманитарной помощи. В настоящее время мы ведем переговоры с МЧС об отправке собранных предметов в пострадавшие районы спецбортами", - цитирует пресс-служба министра Ирину Плещеву.

Отмечается, что места сбора гуманитарной помощи с сегодняшнего дня начнут появляться в городах и районах Подмосковья. Их адреса в ближайшее время будут размещены на официальном сайте Общественной палаты Московской области opmo.su.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 18, пропали без вести 13 человек.
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