Подмосковье направит гумпомощь пострадавшим от паводка в Иркутской области

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области стартовал во вторник в Московской области, говорится в пресс-релизе главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

"Общественной палатой Московской области объявлен оперативный сбор гуманитарной помощи. В настоящее время мы ведем переговоры с МЧС об отправке собранных предметов в пострадавшие районы спецбортами", - цитирует пресс-служба министра Ирину Плещеву.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 18, пропали без вести 13 человек.