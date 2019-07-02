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РИА Новости

Премьер Чехии назвал возможное избрание Тиммерманса главой ЕК катастрофой

Вчера, 16:37
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© РИА Новости / Геннадий МельникФранс Тиммерманс
Франс Тиммерманс
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ПРАГА, 2 июл - РИА Новости. "Абсолютной катастрофой" назвал возможное избрание социал-демократа Франса Тиммерманса главой Еврокомиссии (ЕК) чешский премьер Андрей Бабиш в разговоре с журналистами во вторник перед началом заседания саммита ЕС.
Днем ранее Бабиш как премьер страны, которая с 1 июля председательствует в Вышеградской четверке (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия – V4) заявил, что V4 остается едина в том, что отвергает кандидатуру Тиммерманса на пост главы Еврокомиссии, подчеркнув, что критику в свой адрес Тиммерманс заслужил за поддержку обязательных квот по распределению нелегальных беженцев по странам ЕС, а также в целом за предубеждения в отношении стран Центральной Европы, включая Австрию.
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"Нашей проблеме в переговорах на саммите – лишь одно имя. Вчера мы ясно заявили, что не хотим господина Тиммерманса в качестве председателя ЕК. Это была бы абсолютная катастрофа!" - заявил во вторник Бабиш.
Чешский премьер особо отметил, что данную позицию со странами V4 разделяет и Италия.
"Этот человек (Тиммерманс) – абсолютно неприемлем. Я не понимаю, почему за 21 час переговоров премьеры Франции, Испании, Голландии и Германии не были способны понять, что этот человек не может быть главой ЕК, потому что его избрание приведет к еще большему разделению ЕС, к еще большей разнице во взглядах между V4 и остальной частью ЕС", - сказал Бабиш.
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Чешский премьер также рассказал журналистам, насколько активно он участвует в дискуссии на саммите. "Я выступил на саммите 10 или 15 раз. Некоторые даже жаловались, что мне слишком часто дают слово", - сказал Бабиш.
На вопрос о том, ожидает ли он во вторник достижения договоренностей на саммите ЕС, премьер Чехии ответил весьма неопределенно. "Посмотрим. Я настроен оптимистично. Насколько я слушал других ораторов, возможно, мы близимся к какой-нибудь договоренности", - сказал он.
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Андрей БабишФранс ТиммермансЕврокомиссияВ мире
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