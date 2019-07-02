Медведев утвердил состав комиссии по ликвидации последствий ЧП в Приангарье

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, ее возглавил вице-премьер Виталий Мутко, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации во вторник.

"В целях ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в конце июня 2019 года, и оказания помощи пострадавшим гражданам образовать правительственную комиссию в следующем составе: Мутко Виталий - заместитель председателя правительства РФ (председатель комиссии)", - говорится в тексте документа.

Кроме того, в состав комиссии в качестве заместителя председателя комиссии вошел глава Минстроя Владимир Якушев, глава МЧС Евгений Зиничев, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, руководитель представительства правительства Иркутской области при правительстве РФ Евгений Балашов и другие. Всего в состав комиссии вошел 31 человек.