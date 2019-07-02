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РИА Новости

Медведев утвердил состав комиссии по ликвидации последствий ЧП в Приангарье

Вчера, 16:36
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое проходит на площадке Московского эндокринного завода. 27 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое проходит на площадке Московского эндокринного завода. 27 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил состав правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, ее возглавил вице-премьер Виталий Мутко, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации во вторник.
"В целях ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в конце июня 2019 года, и оказания помощи пострадавшим гражданам образовать правительственную комиссию в следующем составе: Мутко Виталий - заместитель председателя правительства РФ (председатель комиссии)", - говорится в тексте документа.
Кроме того, в состав комиссии в качестве заместителя председателя комиссии вошел глава Минстроя Владимир Якушев, глава МЧС Евгений Зиничев, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, руководитель представительства правительства Иркутской области при правительстве РФ Евгений Балашов и другие. Всего в состав комиссии вошел 31 человек.
"Правительственной комиссии доложить правительству РФ о проделанной работе", - говорится в тексте документа.
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоМЧСДмитрий МедведевИркутская областьПроисшествия
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